La Reina del Flow
Colombia vs. Chile en vivo
'La Reina del Flow 3'
Por qué Valentina se disculpó de Tina, dupla de Kevyn, en el ‘Desafío’, tras eliminación - CaracolTV

Andrea Serna se reúne con Kevyn y Tina tras su derrota en el Box Negro para conversar sobre su paso por La Ciudad de las Cajas. La dupla se aleja del sueño de poner su nombre en la copa.

Pareja eliminada del ‘Desafío’ da nombres de sus ganadores; una jugadora se disculpa en público

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de feb, 2026
