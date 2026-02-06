Qué participantes pasaron a la Semifinal del ‘Desafío’: nombres de los 8 Súper Humanos

El capítulo 131 del 'Desafío del Siglo XXI' marca un punto determinante en el desarrollo de la competencia. Durante esta entrega, Andrea Serna anuncia la última sentencia del ciclo, correspondiente a la dupla conformada por Valkyria y Gio. Con esta decisión, el programa avanza hacia una fase clave, en la que se definen los primeros clasificados a la semifinal y se anuncia el Desafío a Muerte para el resto de los participantes que continúan en riesgo.

Como resultado de esta instancia, Gero y Rosa se consolidan como los primeros semifinalistas del Desafío. Su clasificación se da debido a que no quedan en riesgo de eliminación durante el ciclo, a diferencia de las otras cuatro duplas activas en el juego. Mientras sus compañeros se preparan para competir en el Box Negro, ambos observan el desarrollo del Desafío a Muerte sin necesidad de participar en la prueba.

Quiénes son los semifinalistas del ‘Desafío 2025’

Los primeros nombres en confirmarse dentro de la lista de semifinalistas son Gero y Rosa.

El Desafío a Muerte se lleva a cabo en el Box Negro y reúne a cuatro parejas. Por el equipo Gamma compiten Gio y Valkyria, Zambrano y Miryan, y Tina y Kevyn. Por el equipo Neos participa la dupla conformada por Rata y Valentina. Cada pareja enfrenta el mismo recorrido, diseñado para poner a prueba la coordinación.

A lo largo de la prueba, las duplas avanzan por diferentes estaciones del Box Negro, las cuales deben completarse en un orden específico. El desarrollo del Desafío a Muerte permite definir cuáles participantes continúan en el juego y cuáles quedan fuera de la competencia. Finalizado el recorrido de todas las parejas, se confirman los resultados que determinan los nuevos clasificados.

Kevyn y Tina no logran completar la prueba conforme a las condiciones requeridas y quedan eliminados del Desafío del Siglo XXI. Con su salida, las demás duplas que participaron en el Desafío a Muerte aseguran su permanencia y avanzan directamente a la siguiente fase del programa.

De esta manera, a los nombres de Gero y Rosa se suman los de Gio y Valkyria, Zambrano y Miryan, y Rata y Valentina, quienes completan el grupo de semifinalistas del Desafío 2025. Con estos resultados, el reality entra en una nueva etapa, en la que los participantes continúan su camino hacia la final de la competencia.

