Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Colombia vs. Chile en vivo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quiénes son los ocho semifinalistas del ‘Desafío’: cuatro mujeres y cuatro hombres - CaracolTV

Con la realización del último Desafío a Muerte antes de la Semifinal, se concreta quiénes avanzan en la competencia y se acercan a poner sus nombres en la copa de los vencedores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Qué participantes pasaron a la Semifinal del ‘Desafío’: nombres de los 8 Súper Humanos

Con la realización del último Desafío a Muerte antes de la Semifinal, se concreta quiénes avanzan en la competencia y se acercan a poner sus nombres en la copa de los vencedores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
Se conocen los nombres de los semifinalistas del 'Desafío del Siglo XXI'.