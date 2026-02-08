Publicidad

Alicia Machado, problemas como Miss Universo involucraron a Donald Trump

Alicia Machado relata cómo cambió su vida cuando fue elegida como Miss Universo, pues detrás de cámaras todo fue complicado y se volvió peor cuando subió 18 kilos, algo que los directivos no dejaron pasar desapercibido.

Alicia Machado vs. Donald Trump en Miss Universo: su cambio físico se volvió un calvario

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de feb, 2026
