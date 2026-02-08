Alicia Machado vs. Donald Trump en Miss Universo: su cambio físico se volvió un calvario

Alicia Machado se convirtió en Miss Universo a los 18 años, etapa que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Tras su coronación, la venezolana quedó bajo la dirección de la organización del certamen, cuyo dueño en ese momento era Donald Trump. Según ha relatado la propia Machado, la relación con los directivos no fue cercana y estuvo atravesada por tensiones, muchas de las cuales, tuvieron que ver con su cambio físico.

Durante su reinado, Alicia experimentó un aumento de peso de 18 kilos en pocos meses, hecho que no pasó desapercibido para la organización ni para los medios internacionales y por el cual empezó a recibir críticas desmedidas contra su cuerpo. La situación generó una fuerte reacción pública y una cobertura constante que la señaló y cuestionó, convirtiéndose en un episodio que hoy sería ampliamente reprochado.



Incluso Natalie Ackermann, que previamente fue dueña de la marca en Colombia, mencionó que el ahora presidente de Estados Unidos ha manejado todas sus empresas con estrategias de marketing, las cuales de una u otra forma afectaron a la venezolana cuando se coronó como la mujer más bella del universo.

A pesar de la presión, la ex Miss Universo mantuvo una postura firme y enfrentó las críticas sin renunciar a su dignidad. Con el tiempo, utilizó su experiencia para visibilizar prácticas que consideró excesivas dentro del certamen y el trato hacia las mujeres. Actualmente, prepara un libro en el que expone su versión de los hechos, con el objetivo de aclarar percepciones construidas por los medios y cerrar un capítulo clave de su historia pública.

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo

