Jairo Camargo tuvo una grave enfermedad y buscó medios para morir dignamente

Jairo decidió contar su historia, pero lo hizo en tercera personas, como si se tratara de algún familiar, confesando que en septiembre del 2025 tuvo que ser ingresado a urgencias por un dolor abdominal, en donde se le diagnosticó Pancreatitis severa agua.El hombre sintió un dolor indescriptible, "un dolor que nadie merece", como indica el mismo en su historia.

Llego a sentirse tan vulnerable y con las noticas de los médicos, las cuales no eran tan alentadoras, pensó que era momento para hablar con su familia sobre la posibilidad de buscar medios para morir dignamente. Años atrás, el imagino que, si fallecía quería que fuera sin dolor, pero en esta situación acepto que sufriría mucho.



Sin embargo, su destino fue totalmente diferente, aunque él no cree en milagros, luego de varios tratamientos logró sobrevivir; pero las consecuencias de ello aún viven con él. "La pérdidade peso es terrible y el páncreas tiene que rehabilitarse, quedo afectado casi el 60%", entonces se está recuperando", narra en su historia.

Asimismo, su idea sobre la vidatambiénse vio afectada; solo piensa en que debe cumplir con lo que le toca. "No hay mucha alegría de vivir, porque no hay mucho optimismo, pero está bien de salud", relata Jairo en tercera persona.





