Alicia Machado batalló con una agresiva enfermedad y logró ocultarlo del público

Alicia Machado es una mujer consciente de cada decisión que toma y muy clara frente a lo que quiere mostrar y lo que prefiere mantener en privado. Más allá de las controversias que marcaron su etapa como Miss Universo, la venezolana ha sabido enfocar su energía en proyectos que reflejan crecimiento y una forma distinta de enfrentar la vida, así lo contó en Se Dice de Mí.



Alicia Machado tuvo cáncer de seno

Uno de los momentos más complejos fue el cáncer de seno, una situación que manejó con total reserva y que consiguió mantener alejada del ojo público. Cuando llegó a Colombia para grabar la serie 'La Madame', Alicia ya tenía un diagnóstico, pero nadie a su alrededor lo sabía. Decidió continuar con su trabajo sin hacerlo público y solo habló del tema después de regresar a su país, iniciar el tratamiento médico y someterse a una doble mastectomía.

La ex Miss Universo priorizó su salud y debía enfrentar los cambios en su cuerpo lejos del ruido mediático. Durante ese tiempo se concentró en su recuperación y en fortalecer su bienestar físico y emocional. Hoy asegura que está bien, superó la enfermedad y tiene un estilo de vida muy diferente, el cual construyó desde adentro.



Quienes la conocen destacan en Se Dice de Mí que Alicia siempre enfrenta sus propias batallas y no se deja vencer por los momentos difíciles. Esta enfermedad marcó el cierre de una etapa dura y el inicio de otra más consciente. Colombia, país que la acompañó en ese momento, ocupa un lugar especial en su corazón, agradecida por el cariño que siempre ha recibido.

