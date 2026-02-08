Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Gol Caracol Sudamericano Femenino Colombia vs Venezuela
Colombia vs. Venezuela
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Alicia Machado batalló con una agresiva enfermedad y logró ocultarlo del público - CaracolTV

La ex Miss Universo tuvo que realizarse una cirugía para salvar su vida y eran muy pocos los que sabían que había sido diagnosticada con cáncer, enfermedad que logró superar.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Alicia Machado batalló con una agresiva enfermedad y logró ocultarlo del público

La ex Miss Universo tuvo que realizarse una cirugía para salvar su vida y eran muy pocos los que sabían que había sido diagnosticada con cáncer, enfermedad que logró superar.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Thumbnail