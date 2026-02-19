Cómo le fue a 'A Otro Nivel' en rating con Cristina Hurtado como presentadora

Los televidentes cumplieron la cita con el gran estreno de 'A Otro Nivel', el concurso musical para cantantes profesionales, original de Caracol Televisión, que busca descubrir las nuevas estrellas de la música con proyección internacional.



Cuál fue el rating de 'A Otro Nivel' el 18 de febrero

En su noche de estreno, la cuarta temporada del concurso musical que tiene como jurados Kike Santander, compositor y productor musical ganador del Grammy Latino; Felipe Peláez, compositor y cantante, nominado al Grammy Latino y referente de la música colombiana, quien por primera vez se suma a este equipo de jurados; y Gian Marco, cantautor, músico y productor peruano, autor de éxitos para artistas como Marc Anthony y Gloria Estefan, quien también se integra al equipo por primera vez, alcanzó 8.4 de rating y 47.3 de share, lo que significa que 5 millones de televidentes se conectaron con Caracol Televisión.

¡En esta nueva temporada, 'A Otro Nivel' se transforma! La competencia es en grupo y cuatro artistas se unirán para crear su banda y así llevar su talento a otro nivel.

El ganador de esta cuarta temporada será un grupo que recibirá más de 150 mil dólares y un contrato para realizar una gira musical.

En esta oportunidad, el programa además, regresó estrenando presentadora: Cristina Hurtado, una de las presentadoras más destacadas del país, quien llega a Caracol Televisión por primera vez.





"Ha sido una experiencia profundamente emocionante, retadora y gratificante. Es un formato que los colombianos aman desde hace años, y estar al frente de un programa tan significativo ha sido un privilegio. Cada participante llega cargado de sueños, de historias y de una pasión inmensa por la música. Acompañarlos en ese camino me conecta mucho con la audiencia y con el propósito del programa. Me siento honrada de formar parte de este espacio que celebra el talento, la familia y las emociones reales", aseguró Cristina Hurtado.

Asimismo, Kike Santander comparte su experiencia al sumarse de nuevo a este proyecto: "Mi reto es aportar de manera efectiva al éxito del programa por medio de mi papel como juez senior, transmitiéndoles a los concursantes mi sabiduría y mi experiencia musical, con el ánimo de ayudarles a mejorar cada vez más la calidad de sus presentaciones, y hacerlo de una forma entretenida para los televidentes, con una combinación de precisión, técnica musical, humor, calidez humana y espíritu positivo".

Por otro lado, Felipe Peláez, quien llegó por primera vez al equipo de jurados, también habla de los retos de hacer parte de esta familia: "Es un reto permanente para mí, sobre todo porque es la primera vez que tengo la oportunidad tan hermosa de poder expresar un poco mi recorrido, mi conocimiento, mi aprendizaje y mi apreciación después de todos estos años en los que, gracias a Dios, he podido hacerme un lugar bien bonito en la industria. Hay mucho nerviosismo y mucha expectativa: ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿cómo me estoy desenvolviendo?, ¿estoy siendo verdaderamente yo, al 100 %? Hay mucha emoción y mucha felicidad".

Igualmente, el cantautor Gian Marco, también nuevo en el equipo, llegó para ser un jurado riguroso y comprometido: "Me siento feliz y honrado de pertenecer a la familia de Caracol Televisión, el equipo de trabajo con el que estamos realizando este proyecto tiene un corazón gigante. Es un privilegio".

¡Cada voz tiene su historia, pero en grupo esta historia sonará 'A Otro Nivel'!