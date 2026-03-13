'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Fernando entra al cuarto de María y le explica que no se va a casar con Soraya, y que solamente dijo eso para que ella se pusiera celosa. También le dice que él va a ser su profesor de modales.
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Luis Fernando le dice a María que la ama y se quiere casar con ella | María la del Barrio
Fernando entra al cuarto de María y le explica que no se va a casar con Soraya, y que solamente dijo eso para que ella se pusiera celosa. También le dice que él va a ser su profesor de modales.