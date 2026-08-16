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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en la sala de su casa en Portugal: fotos

El futbolista y la empresaria tuvieron una ceremonia privada y sus hijos fueron los protagonistas de la ceremonia en la cual solo hubo cuatro testigos y que tuvo elementos significativos.

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Cristiano Ronaldo y Georgina se casaron en la sala de su casa: mira las primeras fotos

El futbolista y la empresaria tuvieron una ceremonia privada y sus hijos fueron los protagonistas de la ceremonia en la cual solo hubo cuatro testigos y que tuvo elementos significativos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 16 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Matrimonio de Cristiano y Georgina
Matrimonio de Cristiano y Georgina
Foto: @georginagio