Cristiano Ronaldo y Georgina se casaron en la sala de su casa: mira las primeras fotos

Muchos estaban atentos al matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez; sin embargo, la pareja había mantenido la mayor parte de los detalles en privado. No obstante, días después del evento comenzaron a conocerse las primeras fotos y videos de una ceremonia que sorprendió por su estilo íntimo y sencillo.

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La revista Vogue compartió algunos de los pormenores del matrimonio, que rápidamente generó felicitaciones para la pareja por la manera en que decidió celebrar este momento junto a sus seres más cercanos.

Matrimonio de Georgina y Cristiano

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En las imágenes quedó en evidencia que la pareja realizó parte de la ceremonia en la sala de su casa. Según el mismo medio, la decisión estaría relacionada con el deseo de casarse en un lugar muy especial para ambos y permitir que sus hijos pudieran recordar para siempre ese momento.



Otro detalle que llamó la atención fue el reducido número de invitados. Solo cuatro personas, además de sus hijos, acompañaron a Cristiano y Georgina durante este momento que marcó un antes y un después en su relación.

¿Por qué Georgina Rodríguez no utilizó un vestido de novia tradicional?

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La empresaria dio el “sí” utilizando una camisa blanca y una falda del mismo tono. Para complementar su look, utilizó diamantes y su anillo de compromiso, una joya que tampoco pasó desapercibida.

La elección de su vestuario tuvo un significado especial para la pareja. El conjunto completo pertenece a la marca Gucci, al igual que el traje de Cristiano Ronaldo y la ropa que utilizaron todos sus hijos. La decisión estaría relacionada con la historia de amor de ambos, pues el futbolista y la socialité se conocieron precisamente cuando ella trabajaba para esta marca en una tienda de España.

Cristiano y Georgina tuvieron una ceremonia religiosa

Vogue también compartió imágenes de lo que la familia hizo después de la ceremonia en su casa. Al parecer, Cristiano y Georgina se trasladaron a otra zona de Portugal, donde se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

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En este lugar habrían realizado una ceremonia religiosa ante Dios, acompañados por todos sus hijos y un sacerdote. De esta manera, la pareja habría continuado con la idea de celebrar su unión de forma privada y rodeada únicamente de las personas más importantes de sus vidas.