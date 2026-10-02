Eliminados: dobles que no convencieron al jurado y se despidieron de la competencia

Una nueva noche de competencia llegó a su fin en ‘Yo Me Llamo’ y cuatro imitadores tuvieron que despedirse del escenario luego de no convencer por completo a la mesa de jurados. Myriam Hernández, Pastor López, Shakira y Jessi Uribe recibieron diferentes observaciones sobre sus presentaciones y, finalmente, quedaron fuera del programa.

‘Yo Me Llamo Myriam Hernández’ no logró conquistar del todo a los jurados. Después de su presentación, la mesa evaluadora le entregó su retroalimentación y señaló que a su interpretación le faltó mayor sentimiento para conectar con el público y fortalecer el ‘show’.



Por su parte, ‘Yo Me Llamo Pastor López’ consiguió contagiar a los jurados con el espíritu decembrino y hasta los hizo bailar durante su presentación. Sin embargo, los evaluadores dejaron claro que sus movimientos buscaban ponerle sabor al momento, pues la interpretación no terminó de convencerlos.

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‘Yo Me Llamo Shakira’ también recibió varios comentarios, entre ellos uno de Amparo Grisales, quien le aseguró que “no te odiamos”, dejando claro que las críticas no eran personales, sino recomendaciones para mejorar sobre el escenario.

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Finalmente, ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ fue cuestionado por su ‘look’, su puesta en escena y el manejo del aire, además de no realizar algunos de los movimientos característicos del artista original. Tras las evaluaciones, los cuatro imitadores terminaron su camino en la competencia.

