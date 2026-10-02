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Eliminados: dobles que no convencieron al jurado y se despidieron de la competencia

El sueño de convertirse en el doble perfecto se alejó para algunos participantes, quienes no lograron convencer a los jurados con sus presentaciones y se despidieron de la competencia.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Eliminados: dobles que no convencieron al jurado y se despidieron de la competencia

El sueño de convertirse en el doble perfecto se alejó para algunos participantes, quienes no lograron convencer a los jurados con sus presentaciones y se despidieron de la competencia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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