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Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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Ocho imitadores dieron lo mejor de sí y aseguraron su paso a la siguiente etapa

Estos imitadores sorprendieron a los jurados con sus interpretaciones en el Templo de la Imitación y lograron avanzar a la siguiente etapa de ‘Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del doble perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Ocho imitadores dieron lo mejor de sí y aseguraron su paso a la siguiente etapa

Estos imitadores sorprendieron a los jurados con sus interpretaciones en el Templo de la Imitación y lograron avanzar a la siguiente etapa de ‘Yo Me Llamo’, donde continúa la búsqueda del doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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