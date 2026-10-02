Ocho imitadores dieron lo mejor de sí y aseguraron su paso a la siguiente etapa

Mientras algunos imitadores tuvieron que despedirse de la competencia, otros lograron cumplir con las exigencias del jurado y aseguraron su permanencia en el programa.

Entre los participantes que avanzaron estuvo ‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’, quien interpretó ‘Contigo aprendí’. Aunque César Escola señaló que le hizo falta trabajar más el acento español, Amparo Grisales destacó su presentación y Elder Dayán resaltó que lo vio con mayor confianza sobre el escenario.



‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ también defendió su puesto con una presentación que recibió elogios de los tres jurados por el trabajo realizado en la Escuela.

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Otro de los imitadores que consiguió continuar fue ‘Yo Me Llamo José José’, quien dejó atrás su timidez y logró mejorar durante su presentación. César Escola destacó la evolución de su tono de voz, mientras Elder Dayán aseguró que demostró saber dónde estaba y qué debía hacer sobre el escenario.

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Por su parte, ‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ recibió algunas críticas por su interpretación, pero logró mantenerse en la competencia.





También avanzaron ‘Yo Me Llamo Mon LaFerte’, quien recibió recomendaciones para seguir estudiando el personaje; ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’, cuya presentación fue calificada como “de ensueño” y una de las mejores por los jurados; y ‘Yo Me Llamo Becky G’, quien siguió las recomendaciones recibidas y sorprendió con su interpretación de ‘bailar con su ex’.

Finalmente, ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ se convirtió en una de las grandes destacadas de la jornada: conquistó el escenario, recibió elogios de los tres jurados y logró erizar a Amparo Grisales. De esta manera, estos imitadores consiguieron superar la jornada y continuar en la competencia por convertirse en el próximo ganador de ‘Yo Me Llamo’.

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