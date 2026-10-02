Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Melina Ramírez llevó incienso para presentación de ‘Yo Me Llamo Mon LaFerte’ - CaracolTV

La imitadora se presentó con la expectativa de erizar a Amparo, sin embargo, no logró conquistarla, pues aseguró que había gritado en toda la presentación. Los jurados le pidieron estudiar más el personaje.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Melina Ramírez llevó incienso para presentación de ‘Yo Me Llamo Mon LaFerte’

La imitadora se presentó con la expectativa de erizar a Amparo, sin embargo, no logró conquistarla, pues aseguró que había gritado en toda la presentación. Los jurados le pidieron estudiar más el personaje.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
'Yo Me Llamo Mon Laferte' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mon Laferte' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión