Melina Ramírez llevó incienso para presentación de ‘Yo Me Llamo Mon LaFerte’

El ambiente en el escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de vibras espirituales cuando la presentadora Melina Ramírez decidió llevar palo santo para acompañar la presentación de 'Mon Laferte'. La participante llegó a la tarima con la firme ilusión de emocionar a Amparo Grisales y conseguir el anhelado 'erizamiento', pero la estrategia mística no fue suficiente para salvar la noche.

Pese a las buenas intenciones y al ritual previo, la presentación no logró conquistar a la mesa de juzgamiento. Amparo Grisales fue sumamente crítica al señalar que la imitadora recurrió a los gritos durante casi toda la interpretación, perdiendo la finura, los matices y el control vocal que caracterizan a la cantautora chilena.



El resto de los jurados respaldó la observación y coincidieron en que el personaje aún requiere un trabajo mucho más profundo. Con un firme llamado de atención, le pidieron a la concursante regresar a las aulas de la Escuela de 'Yo Me Llamo' para estudiar detalladamente la anatomía vocal de la artista original si quiere sostenerse en la competencia.

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Cuál es el nombre real de Mon Laferte y de dónde es

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La reconocida cantautora y artista plástica se llama Norma Montserrat Bustamante Laferte. Nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile, aunque ha desarrollado gran parte de su consolidación musical y artística radicada en México.



Cuáles son las canciones más famosas de Mon Laferte

Entre los mayores éxitos de la artista chilena destacan 'Tu falta de querer', tema que la consagró a nivel internacional, junto a populares composiciones como 'Amárrame' (a dúo con Juanes), 'Mi buen amor', 'Por qué me fui a enamorar de ti' y 'Tormento'.

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