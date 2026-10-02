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Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ interactuó con el público, pero decepcionó a los jurados - CaracolTV

La doble de la artista bogotana fue criticada por Amparo Grisales, quien aseguró que su presentación fue un poco sobreactuada y caricaturesca. Elder, por su lado señaló que no logró cumplir con la tarea.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ interactuó con el público, pero decepcionó a los jurados

La doble de la artista bogotana fue criticada por Amparo Grisales, quien aseguró que su presentación fue un poco sobreactuada y caricaturesca. Elder, por su lado señaló que no logró cumplir con la tarea.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión