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Concierto Unidos por los Nuestros: Hora, dónde verlo y quiénes cantarán por Colombia y Venezuela

Este 16 de agosto, 24 artistas se unen en un concierto que destinará todos sus esfuerzos a recolectar donaciones para ayudar a los damnificados de los terremotos en Colombia y Venezuela.

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Concierto Unidos por los Nuestros: Hora, dónde verlo y quiénes cantarán por Colombia y Venezuela

Este 16 de agosto, 24 artistas se unen en un concierto que destinará todos sus esfuerzos a recolectar donaciones para ayudar a los damnificados de los terremotos en Colombia y Venezuela.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 16 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Instagram @Caracoltv