Concierto Unidos por los Nuestros: Hora, dónde verlo y quiénes cantarán por Colombia y Venezuela

El Kaseya Center, en Miami, Florida, será el escenario de un concierto benéfico que reunirá a más de 20 artistas de diferentes países en una jornada musical de aproximadamente seis horas. El evento, titulado ‘Unidos por los Nuestros’, busca recaudar donaciones para apoyar a las víctimas del sismo ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio y a los damnificados del movimiento telúrico que afectó a Colombia el lunes 10 de agosto.

¿Qué cantantes estarán en ‘Unidos por los Nuestros’?

Entre los artistas que donaron su tiempo y talento para hacer parte de esta iniciativa se encuentran Feid, Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner y Gilberto Santa Rosa.

La nómina también estará conformada por Gente de Zona, Jay Wheeler, Piso 21, Elena Rose, Micro TDH, Mau y Ricky, Chino y Nacho, Lasso, Silvestre Dangond, Olga Tañón, Jerry Di, Corina Smith, SanLuis, Jorge Luis Chacín, Joaquina, Free Cover, Isadora, Zhamira y Alleh.

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Durante el concierto, los artistas se presentarán ante el público y se recibirán donaciones destinadas a las personas afectadas por ambos desastres naturales.



¿Dónde ver el concierto ‘Unidos por los Nuestros’?

El público en Colombia podrá seguir el evento a través de la señal en vivo de Caracol Televisión, tanto en su pantalla como mediante su página web. Además, el concierto será transmitido por la plataforma Ditu.

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El espectáculo comenzará a las 5:00 p. m., hora de Colombia, mientras que en Miami iniciará a las 6:00 p. m. La jornada reunirá a reconocidos artistas de la música latina con el propósito de acompañar y apoyar a quienes atraviesan las consecuencias de los recientes movimientos telúricos.

Cómo donar a los damnificados del terremoto en Colombia

Las personas que viven en Bogotá pueden entregar sus donaciones en los siguientes puntos habilitados por el Distrito:



Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 # 22-61.

Usaquén: calle 161A # 7F-55.

Centro Comercial Unicentro: carrera 15 # 124-30.

Cruz Roja Colombiana, sede administrativa: carrera 24 # 73-38. Este punto tiene operación 24 horas.

Estadio El Campín: avenida NQS o carrera 30, entre calles 53B Bis y 57. Este punto comenzó a recibir ayudas desde el 12 de agosto, entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Principalmente, se requieren alimentos no percederos (como, arroz, aceite, pasta, panela, harina, chocolate, leche en polvo, enlatados y granos), agua, mantas, cobijas, colchones, almohadas jabón, champú, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, alcohol, guantes quirúrgicos y de látex, tapabocas gasas estériles, alimentos para mascotas, crema antipañalitis y biberones.

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Las personas también pueden colaborar económicamente a través de donaciones en cuentas bancarias creadas por varias entidades financieras del país o pueden hacer sus consignaciones directamente a la cuenta que la La Cruz Roja Colombiana designó para este fin.