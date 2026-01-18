Sale a la luz canción inédita que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar: "Nadie la ha escuchado”

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2025, conmocionó al país entero. El músico de 35 años perdió la vida en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, en el que también fallecieron cinco personas más de su equipo de trabajo.

El hecho generó aún más sorpresa y consternación debido a que el intérprete de 'Aventurero' y 'Vete' había contado en repetidas ocasiones que soñaba con una muerte muy similar a la que finalmente ocurrió, asegurando incluso que Dios le daba “señales”.



Qué dice la canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar

Ahora, una semana después de que se apagara su voz, comenzó a circular en redes sociales un video grabado durante uno de sus conciertos, en el que Yeison sorprende a sus seguidores al presentar una canción inédita que nadie conocía. Por el momento, no hay certeza de la fecha de aquella grabación.

“Les voy a cantar una canción que viene en los próximos días, que la escribí yo, por supuesto, y yo creo que tiene mucho futuro”, dice el artista antes de interpretarla.

Luego, Jiménez da más detalles del tema: “Se la escribí a una mujer que la verdad era muy mentirosa… les pido disculpas, mujeres… vamos a ver si les gusta. La voy a cantar a capela, nadie la ha escuchado hasta ahora, nadie, nadie, ni los músicos míos, nadie…”, dejando en evidencia que aún no la había compartido con su equipo y que tampoco había sido grabada.



Letra de la canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar

“Yo sí soy muy pendejo

a mí ¿qué me pasó?

me veo en el espejo

y solo veo un h****

yo que en la vida había sufrido

por placeres

yo que era el rey de la parranda y las mujeres

no sé qué me pasó

te vi tan inocente, tan fresa y a la moda

pensé que a estas alturas

me las sabía todas

te vi tan inocente

tan fresa y a la moda

el que la viera

tan santica y tan callada

podía apostar

que era inocente

y eso pensaba yo

Coro

el diablo la ve y se esconde

la reina de la mentira

le gusta jugar con hombres

pobre el que tenga en la mira

el diablo la ve y se esconde

tan bella y sin corazón

mala y sin sentimientos

es mala de profesión”.

La herencia de Yeison Jiménez

Además de su legado musical, Yeison Jiménez construyó una sólida faceta como empresario. Según una investigación del programa La Red, el cantante dejó al menos nueve empresas activas y 72 obras documentadas.

Su patrimonio total podría estar cerca de los 50 mil millones de pesos, impulsado por una agenda artística exigente, con presentaciones que alcanzaban entre 100 y 200 millones de pesos, y por la creación de YJ Company, empresa con la que incursionó en la promoción de conciertos, bienes raíces y comercialización de vehículos.