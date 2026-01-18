Sale a la luz canción inédita que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar: "Nadie la ha escuchado”

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2025, conmocionó al país entero. El músico de 35 años perdió la vida en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, en el que también fallecieron cinco personas más de su equipo de trabajo.
Mira también: Últimos pasos de Yeison Jiménez: videos inéditos de los 4 minutos que duró el accidente
El hecho generó aún más sorpresa y consternación debido a que el intérprete de 'Aventurero' y 'Vete' había contado en repetidas ocasiones que soñaba con una muerte muy similar a la que finalmente ocurrió, asegurando incluso que Dios le daba “señales”.
Ahora, una semana después de que se apagara su voz, comenzó a circular en redes sociales un video grabado durante uno de sus conciertos, en el que Yeison sorprende a sus seguidores al presentar una canción inédita que nadie conocía. Por el momento, no hay certeza de la fecha de aquella grabación.
“Les voy a cantar una canción que viene en los próximos días, que la escribí yo, por supuesto, y yo creo que tiene mucho futuro”, dice el artista antes de interpretarla.
Luego, Jiménez da más detalles del tema: “Se la escribí a una mujer que la verdad era muy mentirosa… les pido disculpas, mujeres… vamos a ver si les gusta. La voy a cantar a capela, nadie la ha escuchado hasta ahora, nadie, nadie, ni los músicos míos, nadie…”, dejando en evidencia que aún no la había compartido con su equipo y que tampoco había sido grabada.
Mira también: Importante hallazgo sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó en Boyacá
“Yo sí soy muy pendejo
a mí ¿qué me pasó?
Publicidad
me veo en el espejo
y solo veo un h****
yo que en la vida había sufrido
por placeres
yo que era el rey de la parranda y las mujeres
no sé qué me pasó
Publicidad
te vi tan inocente, tan fresa y a la moda
pensé que a estas alturas
me las sabía todas
te vi tan inocente
tan fresa y a la moda
el que la viera
tan santica y tan callada
podía apostar
que era inocente
y eso pensaba yo
Publicidad
Coro
el diablo la ve y se esconde
la reina de la mentira
le gusta jugar con hombres
Publicidad
pobre el que tenga en la mira
el diablo la ve y se esconde
tan bella y sin corazón
mala y sin sentimientos
es mala de profesión”.
Además de su legado musical, Yeison Jiménez construyó una sólida faceta como empresario. Según una investigación del programa La Red, el cantante dejó al menos nueve empresas activas y 72 obras documentadas.
Su patrimonio total podría estar cerca de los 50 mil millones de pesos, impulsado por una agenda artística exigente, con presentaciones que alcanzaban entre 100 y 200 millones de pesos, y por la creación de YJ Company, empresa con la que incursionó en la promoción de conciertos, bienes raíces y comercialización de vehículos.
Publicidad