Qué dice la canción inédita que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar antes de morir

Sale a la luz una canción inédita de Yeison Jiménez que el artista presentó en concierto antes de morir. Conoce el video, la historia del tema y su letra completa.

Sale a la luz canción inédita que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar: "Nadie la ha escuchado”

En redes sociales circula un video en el que el artista presenta, durante un concierto, una canción que estaba por grabar y que ni siquiera sus músicos habían escuchado. Mira aquí el video y la letra del tema.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de ene, 2026
