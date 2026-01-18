Actriz de 'La Reina del Flow 3' se separó de su pareja tras 17 años de relación

'La Reina del Flow' continúa consolidándose como un fenómeno mundial y, en su tercera temporada, llegó con nuevos personajes que le han aportado fuerza a la historia que tanto emociona a los seguidores de Charly y Yeimy.

¿Quién es la actriz de La Reina del Flow 3 que se separó tras 17 años de relación?

Se trata de Juana Arboleda, quien en esta nueva entrega interpreta a Brenda Piedrahita, la madre de Sky (Alisson Joan) y Soraya (Michelle Orozco). En entrevista con la revista Vea, la actriz reveló que, en febrero de 2025, mientras se encontraba grabando la producción, vivía un complejo momento a nivel sentimental: su separación del también actor Rafael Zea, con quien compartió 17 años de relación, aunque nunca se casaron.



Juana, quien también vimos en 'Klass 95', explicó que la ruptura se dio en medio de un proceso de crecimiento personal, acompañado de terapia, que la llevó a replantearse varios aspectos de su vida.

“Seguí sanando y uno empieza a crecer y crecer pedir más y más y Rafa se quedó en cierto punto y nos desfrecuenciamos… cuando tú te trabajas a ti mismo y el otro no, eso pasa”, expresó.



La actriz aseguró que, aunque entre ambos sigue existiendo cariño, la vida les estaba pidiendo caminos diferentes. Cabe recordar que en noviembre de 2025, ya había rumores sobre este tema.

“Hay muchísimo amor, pero la vida nos esta pidiendo cosas diferentes. A mí me está pidiendo que me cuide, que ponga limites que me haga cargo de mi mundo emocional… y él tiene que hacerse cargo de sus cosas y necesitamos hacerlo por separado", afirmó.

Arboleda también dejó claro que no hay posibilidad de reconciliación. Aunque intentaron retomar la relación durante cuatro meses, en junio concluyeron que lo mejor era cerrar definitivamente ese capítulo.

“Hablamos todos los días, me hace falta un montón porque fue una relación tan bonita, tuvimos una relación hermosa… Si hace un año me preguntas te hubiera dicho: ‘hasta viejita con Rafa, mi vida sentimental chek’. Pero de un momento a otro todo se revolcó, en marzo no entendía nada, pero hoy es distinto”.

Pese a la separación, ambos mantienen contacto por Paca, la perrita que adoptaron al inicio de su relación, y se reparten el tiempo para cuidarla.

¿Quién es la actriz de La Reina del Flow 3 que se casó a los 22 años?

Por otro lado, Michelle Orozco, quien interpreta a Soraya, la hermana de Sky, también ha llamado la atención del público. Su personaje se caracteriza por creer que merece más de lo que se esfuerza por conseguir y por guardar un resentimiento silencioso hacia su hermana, de quien depende en varios aspectos.

