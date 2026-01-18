Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Por qué Juana Arboleda, de 'La Reina del Flow 3' se separó de Rafael Zea y cuánto duraron juntos

Juana Arboleda, actriz de La Reina del Flow 3, reveló que se separó del actor Rafael Zea tras 17 años de relación mientras grababa la producción. Conoce los detalles.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

Actriz de 'La Reina del Flow 3' se separó de su pareja tras 17 años de relación

Una actriz de 'La Reina del Flow 3' reveló en una reciente entrevista que su relación sentimental llegó a su fin mientras grababa la producción. Conoce de quién se trata y qué fue lo que pasó.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Actriz de La Reina del Flow 3 se separó de su pareja tras 17 años de relación