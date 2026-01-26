Publicidad

Quiénes son los hijos de Salvo Basile, actor: a uno lo conoció 25 años después

Detalles sobre quiénes son los hijos de Salvo Basile, reconocido actor que murió en Cartagena. A uno de ellos los conoció 25 años después del nacimiento de él.

Salvo Basile no sabía de la existencia de uno de sus hijos y lo conoció luego de 25 años

El artista colombo-italiano y su familia se llevaron una sorpresa cuando apareció un joven que decía ser el hijo del actor. Una prueba confirmó el vínculo sanguíneo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de ene, 2026
Quiénes son los hijos de Salvo Basile