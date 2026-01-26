Salvo Basile no sabía de la existencia de uno de sus hijos y lo conoció luego de 25 años

Salvo Basile, que falleció a sus 85 años este 26 de enero de 2026, contó,junto a su familia, la historia de cuando conoció a su tercer hijo, Mateo, del que no sabía de su existencia, en una entrevista en ‘Se Dice de Mí’, de Caracol Televisión.

Mateo relató en el programa que creció sin saber quién era su padre. No obstante, un día se decidió a preguntarle a su mamá y le dijeron que su progenitor era Salvatore Basile, como en realidad se llamaba el actor.

Al parecer, Mateo conocía a un gran amigo de Gerónimo, uno de los hijos de Basile, y él le comentó la situación. Gerónimo, entonces, le pidió una foto de Mateo y ahí se dio cuenta que él era muy parecido a su abuelo paterno.

Es entonces cuando empezó el acercamiento y, con una prueba de paternidad, se confirmó que el joven era hijo del actor, que para entonces llevaba más de 20 años de matrimonio con su gran amor, la cartagenera Jackeline Lemaitre.





Mateo se llevó una agradable sorpresa cuando vio que sus otros hermanos y la esposa de su papá lo acogieron cariñosamente en su familia. “Fue una acogida tan calurosa, que la verdad nunca me sentí que no perteneciera, sino como que me estuvieran esperando”, dijo Mateo en el formato de Caracol.

Asimismo, Gerónimo lamentó que tuvieran que pasar 25 años para conocer a Mateo, pues desde el primer momento hubo una buena conexión con su hermano. El actor nacido en Nápoles también destacó en ese momento que su hijo era una buena persona.



Quiénes son los hijos de Salvo Basile

Salvo Basile tuvo dos hijos en su matrimonio, Alessandro y Gerónimo, y otro fuera de él, Mateo. Los dos mayores siguieron los pasos de su papá y son destacados en el mundo artístico.

Alessandro, por ejemplo, es un director y productor de cine, que comenzó su carrera haciendo videoclips musicales y cortos publicitarios. Posteriormente fue productor y director de varias telenovelas colombianas y hasta ha recibido premios India Catalina por su trabajo.

Asimismo, Gerónimo Basile ha participado como actor en algunos proyectos, aunque se dedica al negocio de bares y restaurantes en Colombia, mientras que Mateo tiene una vida más alejada de las redes sociales.