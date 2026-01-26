Murió Salvo Basile, reconocido actor de varias novelas y películas colombianas

En la mañana de este lunes 26 de enero de 2026, Lina Rodríguez, exdierctora por años del Festival Internacional de Cine de Cartagena, y otros amigos de Salvatore Basile, como en realidad se llamaba el artista, confirmaron su fallecimiento.

El artista fue un actor, productor, asistente de dirección y figura emblemática del cine y la televisión, nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940 y nacionalizado colombiano, país que adoptó como su hogar desde finales de la década de 1960. Su llegada a Colombia fue fortuita pero decisiva. En 1968 arribó a Cartagena de Indias como asistente de dirección en la filmación de Quemada, la película del director Gillo Pontecorvo, y quedó cautivado por la ciudad y su gente, tanto que decidió permanecer en el país, donde encontró tanto su vida personal como profesional.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Basile se destacó por su versatilidad: actuó en más de cuarenta producciones cinematográficas y decenas de series de televisión —tanto colombianas como internacionales— y también trabajó detrás de cámaras, apoyando proyectos como asistente de dirección y productor ejecutivo.





Además de su labor en pantalla, Basile fue una figura clave en la vida cultural de Colombia: ocupó cargos de liderazgo en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) —incluido el de presidente de su junta directiva— y promovió el cine y las artes audiovisuales en múltiples escenarios.

Además de actor, productor y director, Basile, que se enteró que tenía un hijo 25 años después de que él naciera, se desempeñó como columnista y hasta fotógrafo. En la última etapa de su vida estuvo interesado por participar en la política.

Basile conoció al gran amor de su vida, Jackeline Lematre, en Cartagena. Con ella duró más de 50 años casado y tuvo dos hijos, que fueron su gran adoración, junto a sus nietos.