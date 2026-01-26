Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena, padecía dura enfermedad que se complicó

La triste noticia del fallecimiento de Salvatore Basile, que ha enlutado al mundo del entretenimiento de Colombia, fue confirmada por Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, y varios amigos cercanos al artista, que manifestaron su dolor por la pérdida.

Precisamente uno de sus amigos, Poncho Rentería, confirmó en ‘Mañanas Blu’ que el actor y director murió por un cáncer de estómago, enfermedad que se le complicó en los últimos meses.

Rentería aseguró en la entrevista que Basile no pasaba por su muejor momento por los dolores que estaba sufriendo como consecuencia de su condición, razón por lo que, para él, el actor napolitano logró descansar.

“Estaba muy mal porque tenía un cáncer en el estómago y entonces le jodía mucho la vida y en estos últimos tres días le dolía mucho y le dolía mucho. En fin, pasó malos días, por eso hay que decir, descansó de sus dolores, porque eran incorregibles”, declaró Rentería.





Según el amigo, Basile se fue “triste” porque en los últimos días no pudo conseguir la gran cantidad de alimentos que quería para la fundación de niños de bajos recursos que tenía en Cartagena

Quién era Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena

Salvatore Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, y llegó a Colombia en noviembre de 1968 como asistente de dirección para el rodaje de la película ‘Quemada’, dirigida por Gillo Pontecorvo y protagonizada por Marlon Brando. Fue ese primer contacto con la costa caribeña lo que lo llevó a permanecer en el país, enamorarse de Cartagena —la ciudad que describía como su lugar definitivo— y construir una carrera que trascendió fronteras.

Con una trayectoria artística que abarcó más de medio siglo, Basile combinó su trabajo frente a las cámaras con roles detrás de ellas. Participó como actor en producciones cinematográficas internacionales, como 'El amor en los tiempos del cólera', y en clásicos del cine colombiano como 'La estrategia del caracol'. Además, estuvo detrás de cámara como asistente de dirección o productor en varias películas emblemáticas, incluyendo títulos junto a reconocidos cineastas globales y latinoamericanos.

Más allá de su labor actoral, Basile fue un gestor cultural comprometido con el desarrollo cinematográfico en Colombia. Durante más de 20 años integró la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), donde también ejerció como vicepresidente, impulsando encuentros y espacios que fortalecieron la industria audiovisual del país