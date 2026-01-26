Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Murió Salvo Basile, reconocido actor
Programación de Caracol

De qué murió Salvo Basile, reconocido actor en Colombia: tenía grave cáncer

Detalles de la causa de la muerte de Salvo Basile, reconocido actor de novelas y películas colombianas. Padecía una dura enfermedad que se complicó con el tiempo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena, padecía dura enfermedad que se complicó

El artista italiano, nacionalizado como colombiano luego de más de cinco décadas viviendo en Cartagena, falleció a los 85 años en ‘La Ciudad Amurallada’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
De qué murió Salvo Basile