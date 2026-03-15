Anne Hathaway y Anna Wintour aludieron a El diablo viste a la moda en los Oscar 2026

Durante la ceremonia de los premios Oscar 2026 se produjo un momento relacionado con la película El Diablo viste a la moda, cuando Anne Hathaway y Anna Wintour coincidieron en el escenario para presentar dos categorías de la gala.

Mira también: Conan O’Brien abrió los Oscar 2026 con broma sobre la polémica de Timothée Chalamet



Así fue la escena que protagonizaron Anne Hathaway y Anna Wintour

En el escenario se desarrolló una interacción que evocó la relación entre los personajes de la cinta. Anna Wintour es considerada la inspiración para el personaje de Miranda Priestly, interpretado en la película por Meryl Streep. La presencia de Wintour junto a Hathaway generó un paralelismo con la dinámica presentada en la producción cinematográfica.



Durante la presentación, Wintour mantuvo una actitud similar a la del personaje que inspiró la historia. Al dirigirse a Hathaway utilizó el nombre de Emily, personaje interpretado por Emily Blunt en la película, en lugar de Andy, que corresponde al personaje interpretado por Hathaway en la trama.





La situación generó un momento de humor durante la ceremonia. La confusión entre los nombres recordó algunos de los momentos narrativos del largometraje que aborda el entorno laboral dentro de una revista de moda.

Publicidad

Mira también: Kylie Jenner apareció en los Oscar 2026 con un vestido rojo inspirado en Jessica Rabbit

Posteriormente, Hathaway se dirigió a Wintour para preguntarle su opinión sobre el vestido que llevaba puesto durante la ceremonia. El atuendo consistía en un vestido negro con flores bordadas. La editora continuó con el desarrollo de la presentación sin responder a la pregunta y avanzó hacia la lectura de los nominados en ambas categorías.

Publicidad

El intercambio en el escenario retomó elementos reconocibles de la película y estableció una conexión entre la industria de la moda y la historia que fue presentada en el cine. El momento adquirió relevancia adicional debido al próximo estreno de la secuela de El Diablo viste a la moda, previsto para el 1 de mayo.

Mira también: Anne Hathaway confirmó la tercera entrega de 'El Diario de la Princesa'

La primera película se estrenó en 2006 y contó con la participación de Anne Hathaway en el papel de Andrea Sachs, conocida como Andy dentro de la trama. La producción abordó la experiencia de una periodista que comienza a trabajar en una revista de moda bajo la dirección de Miranda Priestly.

Tras el intercambio entre Hathaway y Wintour, ambas continuaron con la presentación de las categorías correspondientes. Finalmente anunciaron que la película ganadora en Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje fue Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

Publicidad

El momento quedó registrado como uno de los segmentos que conectaron la ceremonia con referencias a producciones cinematográficas relacionadas con la industria de la moda

Mira también: Anne Hathaway recibe su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood

