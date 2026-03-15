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Anne Hathaway y Anna Wintour aludieron a El diablo viste a la moda en los Oscar 2026 - CaracolTV

Anne Hathaway y Anna Wintour compartieron escenario en los premios Oscar 2026 para presentar las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y realizaron una referencia a la película.

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Anne Hathaway y Anna Wintour aludieron a El diablo viste a la moda en los Oscar 2026

Anne Hathaway y Anna Wintour compartieron escenario en los premios Oscar 2026 para presentar las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y realizaron una referencia a la película.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de mar, 2026
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