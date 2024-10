Anne Hathaway confirmó la tercera entrega de 'El Diario de la Princesa'

'El Diario de la Princesa' es una de las películas infantiles más recordadas de los 2000 gracias al argumento de la historia y al gran trabajo que desarrollaron los actores, en especial Anne Hathaway y Julie Andrews. Recientemente, la intérprete de Mía Thermopolis en la exitosa producción se tomó su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 35 millones de seguidores para dar a conocer una noticia muy importante.

"Los milagros suceden ✨👑 De vuelta a Genovia con Adele Lim, Disney y Somewhere Pictures. El cuento de hadas continúa", escribió en la citada red social junto a un video en el que aparece haciendo un pequeño ranking de los momentos divertidos de las cintas y posteriormente presumiendo la noticia tomada de Deadline.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues se tomaron la plataforma para asegurar que han esperado por muchos años esta noticia: "bien merecido y muy emocionante", "felicitaciones", "eres la persona más genial que conozco", "me encantan esas películas y sus bandas sonoras", "no puedo creer que esté pasando después de tanto tiempo", son algunos de los mensajes que se destacan.

¿Qué se sabe sobre 'El Diario de la Princesa 3'?

Por el momento, se ha podido establecer que la directora Adele Lim, recordada por su faceta como guionista de 'Locamente millonarios' y 'Raya y el último dragón' (nominadas al Globo de Oro y un Óscar), será la encargada de este proyecto.

"Como fan incondicional de 'El Diario de la Princesa', estoy más que emocionada de formar parte de la tercera entrega de esta querida saga. Estamos deseando celebrar con el público de todo el mundo sus principios fundamentales de poder femenino y alegría", mencionó Line.

De acuerdo con la información publicada por Variety, se desconoce todavía quiénes conformarán en elenco completo y si Anne tendrá la misma participación que en las dos versiones anteriores; por lo que muchos están a la espera de conocer novedades al respecto.

