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Murió Alejo Little, famoso influencer colombiano, a los 33 años - CaracolTV

El creador de contenido digital se hizo famoso en redes sociales al contar su historia de vida, pues con sus 90 centímetros de estatura logró llevar un mensaje de resiliencia a su comunidad.

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Murió influencer colombiano Alejo Little a los 33 años: este fue su último post

El creador de contenido digital se hizo famoso en redes sociales al contar su historia de vida, pues con sus 90 centímetros de estatura logró llevar un mensaje de resiliencia a su comunidad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Murió el creador de contenido digital Alejo Little. Esto se sabe sobre su deceso.