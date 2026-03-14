Murió influencer colombiano Alejo Little a los 33 años: este fue su último post

Murió el creador de contenido digital Alejandro Marín, conocido en redes sociales como Alejo Little, así lo dieron a conocer colegas del medio a través de redes sociales.

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Marín era reconocido por su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde compartía videos relacionados con experiencias personales, reflexiones sobre su vida y mensajes centrados en la superación personal. En esas plataformas acumulaba una comunidad considerable: cerca de 300 mil seguidores en Instagram y alrededor de 30 mil suscriptores en su canal de YouTube.

El creador de contenido nació en Medellín y desarrolló su actividad profesional como diseñador gráfico y conferencista. A través de sus publicaciones también relataba aspectos de su historia personal y de los desafíos que enfrentó desde la infancia.

El influenciador medía aproximadamente 90 centímetros de estatura. Su condición física estaba relacionada con una enfermedad genética conocida como displasia ósea, un trastorno que afecta el desarrollo y crecimiento de los huesos. En diferentes momentos explicó en redes sociales cómo esta condición había influido en su vida cotidiana.





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En sus contenidos digitales abordó de manera recurrente las experiencias de matoneo que dijo haber sufrido durante distintas etapas de su vida. En varias de sus intervenciones públicas habló sobre el impacto que esas situaciones tuvieron en su proceso personal y en la manera en que decidió comunicar mensajes dirigidos a otras personas que enfrentan situaciones similares.

Durante los últimos meses, Marín también compartió con su audiencia detalles sobre su estado de salud. En varias transmisiones en vivo y publicaciones se le observó utilizando oxígeno mientras conversaba con sus seguidores o respondía preguntas. En esos espacios mencionó que atravesaba un proceso médico, aunque no se divulgaron mayores detalles sobre su diagnóstico.

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Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la causa de su muerte. Personas cercanas al creador de contenido confirmaron su fallecimiento, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

Tras conocerse la noticia, usuarios de internet, colegas del ámbito digital y seguidores publicaron mensajes recordando su trayectoria en plataformas digitales y las reflexiones que compartía en sus videos.



La última publicación de Alejo Little antes de morir

El hombre acudió a su perfil de Instagram el pasado 10 de febrero para celebrar su cumpleaños número 33:

"Pensé que mi cumpleaños #33 iba a ser distinto pero no… Solo pido a la vida poder volver a ser yo, a volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sanamente para seguir ayudando sin importar de mi soledad porque le agradezco a Dios por mi escasa red de apoyo, la ideal, la que me está salvando 🫶🏻🙏🏻👏🏻", escribió.

