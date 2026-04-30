Capturaron a la suegra de la exreina Carolina Flores, Érika Herrera, en Venezuela

El pasado 29 de abril fue capturada en Venezuela Erika Herrera, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, en el marco de una investigación por feminicidio ocurrida en Ciudad de México. La información fue dada a conocer por la Fiscalía de la Ciudad de México a través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de X. Es necesario mencionar que anteriormente había solicitado a Interpol la emisión de una ficha roja internacional para dar con el paradero de la mujer, quien permanecía prófuga desde el 15 de abril, fecha en la que ocurrieron los hechos.

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"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María 'N', probable responsable del feminicidio de una mujer de 27 años, cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo", se lee en la publicación.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Los registros de cámaras ubicadas dentro del apartamento en Polanco, donde murió Flores, muestran la secuencia previa al crimen. Según los reportes, Herrera habría atacado a su nuera con un arma de fuego dentro del inmueble. Posteriormente, habría dejado el arma en el lugar, solicitado un servicio de transporte y abandonado el sitio con sus maletas, tras lo cual inició su huida. Pese a que las autoridades creen que podría tratarse de un hecho premeditado, los hechos son materia de investigación.





Fue el esposo de Flores y el hijo de Herrera quien presentó la denuncia un día después de los hechos. Esta declaración inicial presentó inconsistencias que generaron sospechas entre las autoridades, por lo que se integró como parte de las líneas de investigación relacionadas con lo ocurrido en el domicilio.

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Carolina Flores, fue encontrada sin vida con impactos de arma de fuego en el tórax y el rostro dentro del apartamento. De acuerdo con testimonios de vecinos y del personal de seguridad del edificio, no se reportaron ruidos que alertaran sobre la situación al momento de los hechos.

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Tras la captura, la Fiscalía agregó que la mujer permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas. En ese contexto, se desarrolla el proceso correspondiente para su extradición a México, donde deberá continuar el procedimiento legal ante las instancias judiciales competentes.

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El caso se remonta al 15 de abril, cuando ocurrió el presunto feminicidio en el inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Desde entonces, las autoridades iniciaron las indagatorias y activaron mecanismos de búsqueda internacional que culminaron con la detención en el extranjero.