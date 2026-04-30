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Capturaron a Érika Herrera, suegra de la exreina Carolina Flores - CaracolTV

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México dio a conocer que se están llevando a cabo las diligencias para realizar el proceso de extradición de la presunta responsable del delito de feminicidio.

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Capturaron a la suegra de la exreina Carolina Flores, Érika Herrera, en Venezuela

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México dio a conocer que se están llevando a cabo las diligencias para realizar el proceso de extradición de la presunta responsable del delito de feminicidio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Detuvieron a Érika Herrera, suegra de Carolina Flores, en Venezuela.