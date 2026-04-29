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Recuperación de La Segura tras intervención quirúrgica en la columna - CaracolTV

La creadora de contenido compartió con sus seguidores cómo avanzó el proceso médico al que se sometió y explicó las molestias, dudas y controles que debía cumplir durante los primeros días.

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La Segura mostró su recuperación tras intervención quirúrgica en la columna

La creadora de contenido compartió con sus seguidores cómo avanzó el proceso médico al que se sometió y explicó las molestias, dudas y controles que debía cumplir durante los primeros días.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 29 de abr, 2026
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La Seguta habló de su recuperación tras intervención en columna.jpg