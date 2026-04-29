La Segura mostró su recuperación tras intervención quirúrgica en la columna

La Segura mostró el proceso de recuperación que atravesó luego de una intervención en la columna enfocada en el manejo del dolor crónico que padecía desde hace varios años. A comienzos de abril de 2026, la influenciadora había informado que finalmente le aprobaron una cirugía que durante años estuvo pendiente dentro de su tratamiento médico.

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Así va el proceso de recuperación de La Segura para tratar su dolor crónico

El 29 de abril volvió a dirigirse a sus seguidores para contar cómo transcurrieron las primeras horas posteriores al procedimiento. Explicó que los especialistas le instalaron inicialmente un dispositivo en la zona superficial medular con el objetivo de comprobar si su cuerpo se adaptaba de forma adecuada.



Según relató, el aparato correspondía a un neuroestimulador que funcionaba con un control externo tipo viper, mediante el cual podía regular la intensidad del sistema. Señaló que, pese al poco tiempo transcurrido desde la cirugía, seguía sintiendo dolor en la columna y expresó confusión al no saber si desde el primer momento debía desaparecer por completo la molestia.

También comentó que en el área donde fue ubicado el dispositivo presentaba un dolor más fuerte, aunque manejable, pero incómodo para sus movimientos cotidianos. Indicó que debía continuar con su rutina habitual mientras se acostumbraba al mecanismo implantado.





Durante la explicación detalló que el sistema operaba como una prueba temporal de 15 días y que aún no existía certeza total sobre su efectividad. Por esa razón debía asistir a controles médicos constantes y realizar ajustes progresivos para ubicar el estímulo en la zona correcta y lograr mejores resultados frente al dolor.

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La creadora de contenido añadió que al manipular la intensidad sentía hormigueo y corrientes en las piernas y en la parte inferior del cuerpo. Reconoció que llevaba apenas un día en ese proceso y que aún tenía numerosas dudas, las cuales esperaba resolver junto con sus médicos en las siguientes citas.

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Además habló de su experiencia dentro de la clínica, donde aseguró haberse sentido bien recibida tanto por el personal médico como por trabajadores del lugar. Contó que incluso coincidió con varias seguidoras que la abrazaron y le dieron ánimo antes del procedimiento.

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La Segura confesó que todavía sentía miedo frente al resultado, ya que consideraba esta alternativa como una de las últimas opciones luego de varios tratamientos previos que no dieron mejoría. Recordó que años atrás la intervención no había sido aprobada, por lo que tuvo que seguir otros manejos médicos hasta recibir luz verde de la junta especialista.

Finalmente indicó que tenía programado un control para el viernes 1 de mayo, fecha en la que revisarían la evolución del proceso. También aseguró que mantendría informados a sus seguidores mientras retomaba poco a poco sus actividades laborales con esfuerzos físicos moderados. Añadió que su esposo, Ignacio Baladán, la acompañó en el cuidado del bebé y en el manejo del dispositivo externo.

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