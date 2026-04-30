Así queda la programación para este 1 de mayo: qué pasará con ‘Tormenta de Pasiones’ y más

Caracol Televisión realizará cambios en su programación habitual debido a que el viernes 1 de mayo es festivo por el Día Internacional de los Trabajadores. En consecuencia, la parrilla que normalmente se emite de lunes a viernes tendrá modificaciones a lo largo de toda la jornada, con una combinación de contenidos habituales y espacios especiales.

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Qué programas darán este 1 de mayo en Caracol Televisión

En primer lugar, la emisión iniciará en la madrugada con ‘También Caerás’, que estará al aire desde la 1:15 hasta las 5:30 a. m. Posteriormente, entre las 5:30 y las 6:30 a. m., se transmitirá ‘Cuentos de los Hermanos Grimm’. Luego, desde las 6:30 hasta las 10:00 a. m., se abrirá un espacio dedicado al evento deportivo Eschborn-Frankfurt, durante el cual los televidentes podrán conectarse con la señal para seguir el desarrollo de la jornada.



Más adelante, de 10:00 a 10:45 a. m., se emitirá un nuevo bloque de ‘Cuentos de los Hermanos Grimm’. A continuación, se dará paso a ‘Pura Diversión’, dentro del cual se presentará la película ‘Home Alone 3’ hasta las 12:30 p. m. Después, en la franja del mediodía, se transmitirá Noticias Caracol hasta la 1:30 pm.

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En horas de la tarde, la programación continuará con ‘Pura diversión’ desde la 1:30 p. m. hasta las 3:00 p. m. Seguidamente, se presentarán dos películas en la franja ‘Acción Pura’: la primera irá de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y la segunda de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. Más adelante, de 7:00 a 8:30 p. m., se emitirá Noticias Caracol en su edición central.

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Posteriormente, la programación seguirá con ‘El Rastro’, que se transmitirá entre las 8:30 y las 10:30 p. m. Finalmente, el cierre de la jornada estará a cargo de ‘Noches de Premiere’, espacio que se extenderá hasta las 12:30 a. m.

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¿Darán Tormenta de Pasiones este 1 de mayo?

Por otra parte, varios de los programas habituales no estarán al aire durante esta fecha. En la franja de la mañana no se emitirá ‘María la del Barrio’. Asimismo, en la tarde no se presentarán ‘Tormenta de Pasiones’, ‘El Juego de mi Destino’ ni ‘Leyla’. De igual forma, en el horario prime tampoco se transmitirán ‘A Otro Nivel’ ni ‘Vecinos’.