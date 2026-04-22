Él es el guapo hijo del ‘capitán Alí’ de ‘Tormenta de Pasiones’; no sigue pasos de su papá

El hijo del artista que interpretó al capitán Alí en ‘Tormenta de Pasiones’ se llama Cem Cano Petekkaya, en diciembre de 2026 cumple 22 años y, a diferencia de su papá, no está inmerso en el mundo artístico.

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El primogénito del actor turco nació como fruto del matrimonio con él con Erkan Petekkaya, su esposa, que se llevó a cabo en 2003. Tanto el artista como su cónyuge comparten frecuentemente imágenes de su hijo, razón por la que se ha robado la atención de varios.

Aunque Cano es reservado con su vida y utiliza poco las redes sociales, ha dejado ver que es amante del ejercicio y, al parecer, está cursando sus estudios superiores.



¿Cuántos hijos tiene Cemilé con el capitán Alí en ‘Tormenta de Pasiones’?

Cemilé y el capitán Alí Akarsu, protagonistas de la trama (que está basada en una historia de la vida real), tienen cuatro hijos en común: Berrin, Aylín, Mete y Osman. Estos personajes no solo representan el núcleo familiar, sino que también son clave en el desarrollo dramático de la historia, ya que cada uno reacciona de manera distinta ante la infidelidad de su padre y el sufrimiento de su madre.



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La serie muestra cómo Cemilé se queda al cuidado de sus hijos, mientras Alí pasa largas temporadas en el mar como capitán. Sin embargo, el equilibrio familiar se rompe cuando se revela que él mantiene una relación extramarital, lo que desencadena una serie de conflictos que afectan profundamente a toda la familia.

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A lo largo de la producción, los cuatro hijos juegan un papel determinante: desde convertirse en mediadores entre sus padres hasta enfrentar sus propios dilemas personales en medio del caos familiar.