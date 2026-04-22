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Hijo del ‘capitán Alí’ de ‘Tormenta de Pasiones’ e hijos de Cemilé en la novela

Detalles sobre quién es el hijo del actor que hace del ‘capitán Alí’ en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol Televisión, y cuántos tiene su personaje con Cemilé.

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Él es el guapo hijo del ‘capitán Alí’ de ‘Tormenta de Pasiones’; no sigue pasos de su papá

El primogénito de Erkan Petekkaya, actor que está detrás del personaje de la novela turca, se roba los suspiros del público, pese a que es un joven que prefiere mantener el perfil bajo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Capítulo 91 Tormenta de pasiones: Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama.