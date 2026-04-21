Murió actor de 'El Chavo del 8' a los 85 años: estos fueron los personajes que hizo

La industria audiovisual mexicana está de luto debido a la muerte de Ricardo de Pascual, actor y comediante que participó en diferentes proyectos de 'Chespirito', compartiendo set de grabación con personalidades como Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, entre otras figuras del entretenimiento. Diferentes fanáticos de la serie y colegas del medio se han solidarizado con su familia y han recordado sus mejores años en la televisión.

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La noticia fue dada a conocer por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes a través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram en la mañana de este 21 de abril: "Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Ricardo de Pascual. Actor mexicano con amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito", se lee en el post.

Quién era Ricardo de Pascual y qué personaje hizo en 'El Chavo del 8'

Fue un actor nacido en Ciudad de México el 21 de agosto de 1940 con una amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Su carrera inició hacia los años 60 cuando descubrió su pasión por las artes escénicas y, aunque interpretó algunos personajes en las tablas, su reconocimiento vino cuando hizo parte del elenco de Chespirito en los 70, especialmente de 'El Chavo del 8', donde llegó a interpretar a personajes como El Señor Calvillo, un papel secundario que tenía estrecha relación con el Señor Barriga, pues le diagnosticó una grave enfermedad, por la cual debía trasladarse a vivir a un lugar al nivel del mar.



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Asimismo, dio vida al Señor Hurtado, un ratero que entró a la vecindad; y a uno de los meseros que aparecieron en esta misma entrega del programa. A lo largo de su vida actoral, también tuvo la oportunidad de trabajar en otros proyectos de renombre como 'Senda de gloria', 'El privilegio de amar', 'Locura de amor' y 'Camaleones.

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Por el momento no se han revelado los motivos de su deceso; sin embargo, sí se conocen antecedentes médicos como problemas con sus pulmones.

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