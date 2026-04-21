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Murió Ricardo de Pascual, el señor Cavillo de 'El Chavo del 8' - CaracolTV

Ricardo de Pascual dio vida al Señor Calvillo, el Señor Hurtado y a uno de los meseros de 'El Chavo del 8'. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la muerte.

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Murió actor de 'El Chavo del 8' a los 85 años: estos fueron los personajes que hizo

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes fue el encargado de confirmar la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Murió destacado actor de 'El Chavo del 8' y 'Chespirito' a los 85 años.