De qué murió actor que interpretó al Señor Calvillo en 'El Chavo del 8': esto se sabe

Hay consternación por la muerte del primerísimo actor Ricardo de Pascual, recordado por su participación en 'Chespirito'. Aunque su familia no ha revelado los motivos del deceso, se han conocido sus antecedentes médicos. El actor concedió una entrevista en octubre de 2025 para el canal de YouTube de Matilde Obregón en donde reveló no solo cómo fue trabajar con Roberto Gómez Bolaños, sino que también se refirió a sus problemas de salud.

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Qué enfermedad tenía el actor de 'El Chavo del 8' que murió

El actor llegó a la entrevista con un tanque de oxígeno; de manera que explicó que estaba dependiendo de él a los 85 años debido a que había sido diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), que se caracteriza por dolor en los pulmones y dificultad para respirar. Al parecer, esta condición se habría producido por el consumo excesivo de cigarrillo, pues fumó durante aproximadamente 20 años.



“Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”, explicó.





Durante el encuentro, también confesó que venía enfrentando otros problemas de salud relacionados con la columna vertebral, el corazón y los riñones; sin embargo, confesó que no tenía intenciones de dejar de trabajar.

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La noticia del fallecimiento de Ricardo fue dada a conocer por el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han recordado sus años dorados en la pantalla chica, especialmente cuando en los 70 hizo parte del aclamado elenco.

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"Que descanse en paz", "Que brille para él la luz perpetua 🙏🙏🙏🫂", "El Señor Calvillo, el espantapájaros del tesoro del saber, parte del elenco de Anabel (QEPD)", "El Señor Peloncillo del Chavo 😢😢", "Se están yendo los mejores, mucha fuerza para su señora esposa y toda su familia", "Qué pesar", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.

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Por el momento, sus seguidores están a la espera de conocer detalles sobre las honras fúnebres.