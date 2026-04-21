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De qué murió Ricardo de Pascual, intérprete del Señor Calvillo en 'El Chavo del 8' - CaracolTV

Ricardo de Pascual, quien interpretó al Señor Calvillo en 'El Chavo del 8', fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica); sin embargo, su familia no ha revelado el motivo del deceso.

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De qué murió actor que interpretó al Señor Calvillo en 'El Chavo del 8': esto se sabe

Este 21 de abril se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, quien dio vida al Señor Calvillo y al Señor Hurtado en 'Chespirito'. Colegas y fans los despiden en redes sociales con cariño.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Ricardo de Pascual, actor de 'El Chavo del 8'.