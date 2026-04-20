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Marisol Correa actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló su versión del ataque - CaracolTV

Una integrante del elenco describió los hechos vividos durante el ataque registrado en una jornada de rodaje y se refirió al impacto que generó en el equipo.

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Actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ dio testimonio de los hechos del ataque en grabaciones

Una integrante del elenco describió los hechos vividos durante el ataque registrado en una jornada de rodaje y se refirió al impacto que generó en el equipo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Actriz de SSHP da su versión de los hechos en lugar de ataque.jpg