Actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ dio testimonio de los hechos del ataque en grabaciones

Durante una jornada de grabación de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso’ en una universidad, el 18 de abril, se registró un ataque que dejó dos personas fallecidas y una herida. Tras conocerse lo ocurrido, varios integrantes del elenco se pronunciaron, entre ellos Marisol Correa, quien estuvo presente en el lugar y dio detalles sobre lo sucedido en un espacio radial.

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Actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' relata detalles del ataque en grabaciones

Marisol Correa relató que el episodio ocurrió de manera repentina mientras el equipo desarrollaba sus labores habituales. Indicó que la situación trascendió el ámbito de la ficción y se convirtió en un hecho difícil de asimilar para quienes se encontraban en el set. También explicó que el impacto emocional fue significativo dentro del grupo de trabajo, al que describió como un entorno cercano debido al tiempo compartido durante las producciones.



Según la información conocida, el ataque fue perpetrado por un hombre que habría presentado problemas de salud mental. Tras el hecho, algunos miembros del equipo intervinieron para contener la situación. Posteriormente, varias personas fueron detenidas por la Policía Nacional y quedaron bajo investigación. Dos de los involucrados recuperaron la libertad el 19 de abril, en medio del proceso que busca esclarecer lo ocurrido.





En su intervención, Correa se refirió a la actuación de sus compañeros durante el momento del ataque y señaló que su reacción buscó evitar consecuencias mayores. El caso abrió un debate sobre las medidas de aseguramiento aplicadas a quienes participaron en la contención del agresor.

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"Lo que hicieron los compañeros fue precisamente evitar que esto fuera una tragedia mayor... Obviamente, en legítima defensa...La gente hay que cuidarla porque la gente es la que cuenta historias y la gente debe ser lo más importante de una producción", indicó la interprete.

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La actriz también abordó la ausencia de protocolos de seguridad en este tipo de producciones. Explicó que, en su experiencia, no existían lineamientos establecidos que contemplaran la presencia de esquemas de protección para el equipo técnico y artístico. Añadió que, debido a la concentración en las tareas propias de cada rol, el personal podía quedar expuesto a riesgos externos.

El hecho generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrollaban las grabaciones audiovisuales en el país. En ese contexto, se planteó la necesidad de articular esfuerzos entre productoras y entidades del Estado para fortalecer las medidas de seguridad en estos espacios de trabajo.

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Tras el ataque, se descartó que se tratara de una riña, como se había sugerido inicialmente. Las autoridades avanzaron en la investigación para determinar las circunstancias exactas y las responsabilidades correspondientes. El caso fue calificado como un ataque que afectó a personas ajenas a cualquier confrontación previa.

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Varios actores del elenco, entre ellos Carmen Villalobos y Carolina Gaitán, manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas. Asimismo, se reiteró el llamado a garantizar condiciones de seguridad en las jornadas de grabación y a avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.

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