Quiénes eran los integrantes de 'Sin senos no hay paraíso 4' que murieron: nombres y fotos

Hay consternación en la industria audiovisual desde que se conoció el triple asesinato ocurrido el centro de Bogotá, donde se encontraba la producción de 'Sin senos no hay paraíso' grabando algunas escenas de su cuarta temporada. Aunque ya se identificó al presunto responsable del crimen, las autoridades y el elenco de la serie siguen revelando detalles sobre lo sucedido y las víctimas que dejó el hecho.

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Quiénes murieron en el ataque en el set de 'Sin senos no hay paraíso'

A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, Carmen Villalobos publicó los perfiles de las dos víctimas mortales del hecho que hacían parte de la serie En primer lugar se encuentra un joven identificado como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, miembro de la producción, quien tenía contacto directo con el elenco del programa.



"Que Dios te reciba en su santo reino. Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras: un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa. Gracias por el tiempo compartido, los abrazos y las sonrisas al llegar al set. Te vamos a extrañar muchísimo", escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.





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Por otro lado se encuentra Henry Alberto Benavides, de 45 años, un conductor de camión de producciones. Aunque la actriz explicó que no lo conoció, extendió un mensaje de solidaridad para sus seres queridos y las personas que se desempeñan en esta misma labor.

"Como muchos otros, Henry era uno de los 'invisibles' del set. De esos que casi nadie ve, pero sin los cuales nada funciona (...) Los conductores son un gremio silencioso e invisible, pero lleno de personas increíbles. Gente que siempre te recibe con una sonrisa", explicó en el mismo espacio.

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Es necesario mencionar que la tercera víctima mortal de este hecho fue José Cubillo García de 23 años, quien fue identificado como el presunto atacante. Por el momento, el caso se encuentra en disposición de las autoridades, quienes se encuentran recopilando pruebas y testimonios para poder esclarecer todo lo sucedido en la localidad de Santa Fe.

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