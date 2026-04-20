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Quiénes murieron en el ataque contra 'Sin senos no hay paraíso' en Bogotá - CaracolTV

El sábado 18 de abril se registró un triple asesinato en el set de grabación de 'Sin senos no hay paraíso 4'. Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en Santa Fe, Bogotá.

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Quiénes eran los integrantes de 'Sin senos no hay paraíso 4' que murieron: nombres y fotos

El sábado 18 de abril se registró un triple asesinato en el set de grabación de la producción. Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en Santa Fe, Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Quiénes eran los trabajadores de 'Sin senos no hay paraíso' que murieron en ataque en Bogotá.