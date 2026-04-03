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Frederik Oldenburg, exnovio de Carmen Villalobos, niega infidelidad y da detalles de ruptura

Tras años de relación y pocos detalles sobre el final del noviazgo, el presentador Frederik Oldenburg se refirió al tema y confesó el último acuerdo que hizo con Carmen Villalobos.

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Ex de Carmen Villalobos dijo que fue él quien terminó la relación y habla de rumores de infidelidad

Tras años de relación y pocos detalles sobre el final del noviazgo, el presentador Frederik Oldenburg se refirió al tema y confesó el último acuerdo que hizo con Carmen Villalobos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Frederik Oldenburg habló de su ruptura con Carmen Villalobos.