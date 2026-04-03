Ex de Carmen Villalobos dijo que fue él quien terminó la relación y habla de rumores de infidelidad

El 27 de enero de 2026, un video publicado por Majida Issa, en el que también aparece Carmen Villalobos, encendió los rumores sobre el fin de la relación entre la actriz y el presentador Frederik Oldenburg, quienes habían iniciado un romance en 2023.

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Posteriormente, varios medios de comunicación confirmaron la noticia; sin embargo, había pocos detalles sobre las razones por las cuales terminó la relación. Incluso, surgieron rumores sobre una posible infidelidad por parte del hombre.



Exnovio de Carmen Villalobos habla de su ruptura

En medio de una conversación con Rodner Figueroa, la expareja de Carmen Villalobos tocó por primera vez algunos temas que muchos de sus seguidores se preguntaban. Uno de estos es que el presentador asegura que fue él quien le puso punto final al romance.





La actriz y Frederik Oldenburg habrían terminado en noviembre de 2025, según las palabras del presentador; sin embargo, el último acuerdo que habrían hecho fue no hacerlo público hasta inicios de 2026: “Mi relación se acabó en el mes de noviembre porque yo tomé la decisión. Yo puse fin a mi relación y mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta comienzos de 2026; yo respeté eso, me parecía justo”, mencionó.

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Durante la charla, el hombre aseguró que en enero le volvió a preguntar a su expareja qué pasaría y cuándo comunicarían la decisión, por lo que llegaron a la conclusión de hacer lo que fuera conveniente para cada uno de ellos.

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¿Frederik Oldenburg le fue infiel a Carmen Villalobos?

Con esta explicación, el presentador también habló de los rumores de infidelidad en los que se le vinculó con una exparticipante de reality, una mujer con la que fue captado en un evento deportivo. Allí, junto a Rodner Figueroa, aseguró que han pasado cinco meses en los que ha estado soltero y que tiene derecho a hacer su vida.

De la misma forma, negó las acusaciones de que una tercera persona tuviera que ver con su decisión y confesó que no le molestó el video con el que Carmen Villalobos confirmó su soltería, pues entre los dos hay respeto por lo que vivieron.

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Dijo también que terminó la relación amando a la actriz, pero se dio cuenta de que “ya no era ahí”; por eso, prefirió ponerle un punto final al romance que llevaban: “Fue una relación maravillosa, pero se terminó”.