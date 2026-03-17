Frederik Oldenburg, exnovio de Carmen Villalobos, sería vinculado con atleta tras su ruptura

Luego de que se conociera la ruptura entre el presentador venezolano Frederik Oldenburg y la actriz Carmen Villalobos, comenzaron a circular versiones sobre un posible nuevo vínculo sentimental en la vida del comunicador. Los rumores surgieron semanas después de que se hiciera pública la separación de la pareja, que había mantenido su relación durante varios años.

El final del noviazgo se dio a conocer a comienzos de 2026. Aunque la noticia se difundió en distintos medios y espacios de entretenimiento, ambos decidieron mantener el proceso de separación en privado y evitar declaraciones extensas sobre los motivos de la ruptura. La relación entre Villalobos y Oldenburg se había hecho pública en 2023 y, tras varios años juntos, el vínculo llegó a su fin después de aproximadamente tres años.



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Quién sería la nueva pareja de Frederik Oldenburg

En medio de este contexto, comenzaron a surgir versiones que vincularon a Oldenburg con la deportista eslovena Marjanca Polutnik. La atleta es conocida por su participación en el programa Exatlon Slovenija y por compartir contenido relacionado con el fitness y el estilo de vida saludable en redes sociales.

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Según los rumores difundidos en redes y espacios de entretenimiento, ambos habrían coincidido en la República Dominicana, lugar donde se habría producido un primer acercamiento. En ese país, Oldenburg desarrolla parte de sus actividades profesionales relacionadas con programas deportivos y proyectos televisivos.

Además de esa coincidencia geográfica, algunas interacciones en redes sociales registradas durante 2024 comenzaron a llamar la atención de seguidores. Comentarios y reacciones en publicaciones de ambos fueron interpretados por algunos usuarios como señales de cercanía entre el presentador y la deportista.

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Otro elemento que alimentó las especulaciones fue la presencia de ambos en varios eventos públicos. Entre ellos se mencionaron partidos de béisbol realizados tanto en la República Dominicana como en Venezuela. Aunque compartieron imágenes en sus perfiles digitales desde estos encuentros, las fotografías fueron publicadas por separado y ninguno apareció junto al otro en las publicaciones.

Hasta el momento, no se han difundido registros en los que ambos aparezcan públicamente como pareja. Tampoco existen confirmaciones oficiales sobre un vínculo sentimental entre Oldenburg y Polutnik.

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Las versiones sobre esta supuesta relación surgieron poco tiempo después de que se conociera el final del noviazgo entre el presentador y Villalobos. Tras hacerse pública la ruptura, también circularon comentarios que insinuaban una posible infidelidad como motivo del distanciamiento. Sin embargo, esas versiones permanecieron en el terreno de la especulación y ninguno de los involucrados realizó declaraciones para confirmar o desmentir dichas hipótesis.

Mientras tanto, la información sobre la vida sentimental de Oldenburg continuó basándose en interpretaciones de seguidores y observadores de redes sociales. Hasta que alguno de los señalados se pronuncie públicamente, la situación permanece sin confirmación oficial.

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