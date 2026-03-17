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Quién es el nuevo amor de Frederik Oldenburg exnovio de Carmen Villalobos - CaracolTV

Tras conocerse el final de su relación con la actriz Carmen Villalobos, el presentador Frederik Oldenburg volvió a estar en el centro de la conversación pública por rumores sobre una posible nueva relación con la deportista Marjanca Polutnik.

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Frederik Oldenburg, exnovio de Carmen Villalobos, sería vinculado con atleta tras su ruptura

Tras conocerse el final de su relación con la actriz Carmen Villalobos, el presentador Frederik Oldenburg volvió a estar en el centro de la conversación pública por rumores sobre una posible nueva relación con la deportista Marjanca Polutnik.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de mar, 2026
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