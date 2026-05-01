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Lina Tejeiro compartió las primeras fotos de su pancita de embarazo - CaracolTV

La actriz publicó imágenes de su proceso de gestación días después de confirmar que esperaba a su primer hijo. También mostró cómo sus animales la acompañaron en esta nueva etapa.

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Lina Tejeiro compartió nuevas fotos de su pancita de embarazo junto a sus mascotas

La actriz publicó imágenes de su proceso de gestación días después de confirmar que esperaba a su primer hijo. También mostró cómo sus animales la acompañaron en esta nueva etapa.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
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