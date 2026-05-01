Lina Tejeiro compartió nuevas fotos de su pancita de embarazo junto a sus mascotas

Lina Tejeiro compartió nuevas imágenes de su embarazo luego de haber confirmado la noticia el pasado 30 de abril. La actriz mostró fotografías en las que dejó ver su barriga y parte de la rutina que comenzó a vivir desde que supo que esperaba a su primer hijo.

La confirmación del embarazo se había dado por medio de un video publicado en sus redes sociales. En ese contenido apareció la imagen de una ecografía, con la que anunció oficialmente el inicio de esta nueva etapa personal. Tras ese mensaje, continuó compartiendo momentos relacionados con el proceso de gestación.



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Estas son las primeras imágenes del embarazo de Lina Tejeiro

En una de las primeras fotografías que publicó después del anuncio se observó su pequeña barriga mientras uno de sus perros descansaba encima de ella. La imagen dejó ver la cercanía entre la actriz y sus mascotas durante los primeros meses del embarazo.

Posteriormente, publicó otra fotografía en la que aparecieron sus dos chihuahuas. Junto a esa imagen indicó que desde hacía varias semanas no la dejaban sola ni un segundo. Con ese mensaje dio a entender que los animales permanecieron cerca de ella desde que descubrió que estaba embarazada.

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Además, compartió una nueva imagen de su gato, al que también incluyó dentro de las publicaciones relacionadas con esta etapa. Allí señaló que al animal se le había olvidado el espacio personal, en referencia a la cercanía constante que mantenía con ella.

Desde semanas antes del anuncio oficial ya existían versiones sobre un posible embarazo de la actriz. Algunos seguidores habían relacionado varias de sus publicaciones recientes con el deseo que tenía de convertirse en madre.

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En videos anteriores, Lina Tejeiro había hablado sobre la maternidad y el significado que tenía para ella la posibilidad de crear vida. Esas declaraciones generaron comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a especular con la posibilidad de que estuviera esperando un bebé.

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Sin embargo, no fue sino hasta el 30 de abril cuando confirmó públicamente la noticia mediante el video en el que mostró la ecografía. Desde entonces, sus publicaciones se centraron en compartir detalles de la experiencia que comenzó a vivir.

También habló sobre algunos retos que esperaba enfrentar durante esta etapa. Explicó que deseaba asumir la maternidad sin dejar de lado su identidad personal, así como continuar con sus metas, sueños y proyectos profesionales.

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La actriz manifestó que quería mantener el rumbo de su vida mientras incorporaba esta nueva experiencia. De esa manera, dejó claro que el embarazo representaba una etapa deseada desde tiempo atrás y que ahora comenzaba a transitar acompañada de su entorno cercano, incluidas sus mascotas.

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