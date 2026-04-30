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Lina Tejeiro anunció embarazo y famosos reaccionaron a la noticia - CaracolTV

La confirmación del embarazo de Lina Tejeiro generó múltiples reacciones en redes sociales. Amigos, colegas del entretenimiento y seguidores expresaron mensajes de apoyo.

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Greeicy Rendón, Carolina Cruz y más famosos reaccionaron al embarazo de Lina Tejeiro

La confirmación del embarazo de Lina Tejeiro generó múltiples reacciones en redes sociales. Amigos, colegas del entretenimiento y seguidores expresaron mensajes de apoyo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de abr, 2026
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