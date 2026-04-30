Greeicy Rendón, Carolina Cruz y más famosos reaccionaron al embarazo de Lina Tejeiro

Luego de que Lina Tejeiro confirmara su embarazo por medio de redes sociales, varias figuras del entretenimiento reaccionaron a la noticia con mensajes públicos de felicitación y acompañamiento. La actriz compartió un emotivo anuncio en el que mostró una ecografía, publicación que rápidamente recibió comentarios de personas cercanas a su entorno personal y profesional.

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Estos fueron los mensajes de Greeicy, Carolina Cruz y más colegas al embarazo de Lina Tejeiro

Una de las primeras en pronunciarse fue Greeicy Rendón, quien ha mantenido una amistad cercana con la actriz durante varios años. Ambas han compartido distintos momentos de sus vidas en redes sociales y eventos públicos. La cantante, quien también es madre, dejó un mensaje en el que destacó esta nueva etapa y expresó su cariño hacia Tejeiro: "La parte más hermosa de la vida raji! ¡Qué lindo poder verte ahí y disfrutarnos en esta etapa juntas! Te amo!



Otra de las personalidades que comentó fue la presentadora Carolina Cruz. En su mensaje señaló que la actriz estaba próxima a conocer una nueva experiencia ligada a la maternidad y le recomendó disfrutar cada momento del proceso: "Llega el AMOR DE VERDAD, el único he incomparable".

También reaccionó Clary Borja, compañera de Lina Tejeiro en la producción televisiva 'Nuevo rico, nuevo pobre'. La actriz utilizó el espacio de comentarios para enviarle felicitaciones y manifestarle su cercanía en este momento.





En el ámbito familiar, Andrés Tejeiro, hermano de la actriz, también participó en la publicación. Su mensaje estuvo enfocado en la llegada de su rol como tío y en la expectativa que generó la noticia dentro del círculo familiar: "Voy a ser el mejor tío".

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Los creadores de contenido conocidos como Los del Ñam, quienes han mostrado en distintas ocasiones la amistad que mantienen con Lina Tejeiro, también dejaron un comentario en el que hicieron referencia a acompañarla en esta nueva etapa: "Ya estamos practicando compotas y sopitas deliciosas. Te amamos, los tíos ñam!"

Otras creadoras de contenido que reaccionaron fueron Luisa Fernanda W y La Segura, quienes ya vivieron esta etapa y le aseguraron que era una de las etapas más hermosas del mundo y que era un amor diferente de experimentar.

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Por otra parte, Claudia Serrato, mánager de la actriz, compartió la noticia en sus historias de Instagram. Allí replicó el video publicado por Tejeiro y agregó un mensaje de afecto y felicidad por el anuncio.

Además de las reacciones de celebridades y personas cercanas, cientos de seguidores comentaron la publicación. Entre los mensajes se destacaron palabras de apoyo, deseos positivos para el embarazo y comentarios relacionados con la futura maternidad de la actriz.

Algunos usuarios también recordaron a Romeo, mascota de Lina Tejeiro fallecida tiempo atrás, mencionándolo dentro de sus mensajes: "Yo siento que Romeo te lo envió, mi reina, para suplir ese vacío". Otros resaltaron la decisión de iniciar esta etapa en un momento personal importante para ella.

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La publicación acumuló numerosas interacciones en pocas horas y se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores. Hasta el momento, los internautas continuaron atentos a nuevas publicaciones de la actriz relacionadas con el embarazo y el desarrollo de esta etapa de su vida.

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