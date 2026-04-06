Ryan Castro le respondió a Lina Tejeiro tras llamarlo "crush" y hacerle insinuación

Después de varios días de especulaciones en redes sociales, el cantante Ryan Castro se pronunció sobre el comentario que hizo la actriz Lina Tejeiro en el pódcast 40 grados, donde confesó que actualmente era su “crush”. En ese espacio, la actriz expresó: "Pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo. Muy, muy guapo, y lo digo con todo el respeto del mundo. Ryan Castro", refiriéndose a el famoso que le mueve el piso, comentario que generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos.

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Qué dijo Ryan Castro sobre la insinuación pública de Lina Tejeiro

El artista fue consultado sobre este tema durante su participación en otro pódcast. Allí explicó que sí llegó a ver el video, principalmente porque varias personas se lo enviaron y lo etiquetaron en diferentes publicaciones. Sin embargo, su respuesta fue mesurada al referirse a la posibilidad de tener algún interés sentimental.



"Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. La verdad yo no me metí mucho en ese mundo, pero obviamente lo vi porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso (…) Ese es el pensamiento de ella, ella ahí ya verá", comentó entre risas.

Además, aclaró un punto que había generado interpretaciones entre los usuarios de redes sociales. Se trató de una publicación que realizó en la plataforma X poco después de que se viralizara el comentario de Tejeiro. Según explicó, dicho mensaje no tenía relación con la actriz, sino que correspondía a la promoción de un nuevo lanzamiento musical.





"La gente lo asimiló con eso. Se formó el revolú, pero yo no le puse misterio a eso", mencionó.

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Mientras tanto, las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer. Por un lado, algunos destacaron la forma en que el artista respondió, calificando su actitud como respetuosa frente a la situación. Por otro lado, surgieron interpretaciones adicionales que vinculaban su postura con una posible consideración hacia el cantante Andy Rivera, quien fue pareja de Lina Tejeiro en el pasado.

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"Ryan es amigo de Andy, él sabe que hay códigos que no van", "Qué carajo te pasa, está bien bonita", "Nadie tiene que ser lindo, solo famoso 😀😀😀", "Los crushes no son para tener algo, es un crush y ya, de lejos", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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