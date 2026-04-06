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Qué le respondió Ryan Castro a la insinuación que le hizo Lina Tejeiro - CaracolTV

'El cantante del Guetto' aseguró que sí vio el video viral de Lina Tejeiro donde lo calificaba como su "crush", pero confesó que no quiso pronunciarse al respecto. Así reaccionó al comentario.

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Ryan Castro le respondió a Lina Tejeiro tras llamarlo "crush" y hacerle insinuación

'El cantante del Guetto' aseguró que sí vio el video viral de la destacada actriz, pero confesó que no quiso pronunciarse al respecto. Así fue como tomó el comentario que se hizo de su aspecto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Qué le respondió Ryan Castro a Lina Tejeiro tras insinuación pública que le hizo.