Importante cambio en la programación de este 22 de mayo por Debate Vicepresidencial

Caracol Televisión anunció cambios en su programación para este viernes 22 de mayo debido a la transmisión de un evento deportivo y de un debate relacionado con las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo. Por esta razón, algunos espacios habituales tendrán modificaciones en sus horarios, especialmente durante la mañana y la noche, mientras que otros programas conservarán la normalidad.

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Cómo queda la programación de Caracol Televisión este 22 de mayo

La jornada iniciará con la emisión de Noticias Caracol, que irá desde las 5:30 hasta las 8:45 a. m. Posteriormente, el canal dará paso a la transmisión del Giro de Italia, espacio deportivo que se extenderá hasta las 10:15 a. m. Luego continuará la programación habitual de la mañana con el programa matutino ‘Día a Día’, el cual estará al aire hasta las 12:00 p. m.



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Después de ese espacio, se emitirá la novela ‘María la del Barrio’, cuya transmisión está programada hasta las 12:30 p. m. De esta manera finalizará la franja matutina con algunos ajustes derivados del evento de ciclismo.

En horas de la tarde, la programación conservará la normalidad y no tendrá modificaciones. En ese bloque se mantendrá la edición del mediodía de Noticias Caracol y posteriormente continuarán las emisiones de ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’. Así, los televidentes podrán seguir disfrutando de las novelas turcas.

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Sin embargo, durante la noche volverán a presentarse ajustes. Entre las 7:00 p. m. y las 8:30 p. m. se transmitirá el Debate Vicepresidencial de la edición central de Noticias Caracol, programación especial relacionada con el proceso electoral.

Una vez termine el debate, el canal retomará sus contenidos de entretenimiento. A las 8:30 p. m. comenzará la emisión de ‘A Otro Nivel’, programa que cuenta con la participación de Cristina Hurtado como presentadora, y de Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez como jurados de esta producción musical.

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Finalmente, la programación nocturna continuará con la emisión de ‘Vecinos’, serie que será transmitida desde las 10:00 de la noche. La novela se encuentra en un momento determinante tras la salida de prisión de la doctora Tatiana y el embarazo de Jessica.