En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Bernardo recoge a Tita en el instituto y se ofrece a llevarla a su casa; en ese momento, llega Verónica y no le agrada la idea de que su hija tenga un pretendiente.
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Tita llega a casa con Bernardo y se lo presenta a Verónica, pero no le agrada
Bernardo recoge a Tita en el instituto y se ofrece a llevarla a su casa; en ese momento, llega Verónica y no le agrada la idea de que su hija tenga un pretendiente.