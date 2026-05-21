Pequeño hijo de Ómar Geles dio a su papá sentida serenata de acordeón en 2 años de su muerte

Ómar Geles, una de las figuras más reconocidas del vallenato en Colombia, perdió la vida a los 57 años de edad tras sufrir complicaciones cardiacas en Valledupar, donde estaba jugando tenis de forma recreativa cuando la afectación lo sorprendió.

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Su legado quedó en un sinnúmero de canciones interpretadas por él mismo y por otros artistas para los cuales escribía. Por ello, su fanaticada, cÍrculo cercano y familiares lo recordaron cuando se cumplieron 2 años de su partida.

Un caso claro fue el homenaje que su hijo se encargó de hacerle en su propia tumba, a donde fue para dedicarle una sentida serenata con el instrumento que identificaba su padre y tocando el éxito 'Los caminos de la vida'.

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Hijo de Ómar Geles llevó serenata a su padre por los 2 años de su muerte

Se trató de una interpretación acompañada por un mensaje de fondo en el que la mamá del menor decía, entre otras palabras: “2 años y el reloj no se detiene, nuestros hijos crecen y el reloj nunca para. En estos días, recuerdo con mayor firmeza todos los sueños, los planes, todo lo que nos quedó pendiente”.

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La grabación fue acompañada por una serie de fotos familiares y otro texto de la mujer en el que se lee:

“Hoy se cumplen 2 años desde que no estás con nosotros y aunque el tiempo ha pasado, mi amor por ti sigue intacto. Tu recuerdo vive en cada instante, en cada canción, en cada silencio y en cada latido de mi corazón. Te extraño más de lo que las palabras pueden decir, pero también agradezco cada momento que compartimos, porque fuiste y siempre serás una parte hermosa de mi vida”.

Ómar Geles tuvo 7 hijos, fruto de diferentes relaciones sentimentales. Sin embargo, en el video se observan a 2 de los más pequeños en el homenaje a su papá.

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