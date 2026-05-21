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Ómar Geles cumple hoy 2 años de muerto y su hijo le llevó serenata de acordeón; video - CaracolTV

Pequeño hijo de Ómar Geles llevó serenata de acordeón a la tumba de su padre por sus 2 años de muerte. El video, lo muestra en el cementerio tocando 'Los caminos de la vida', uno de los grandes éxitos de sus papá.

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Pequeño hijo de Ómar Geles dio a su papá sentida serenata de acordeón en 2 años de su muerte

La conmovedora escena se vio en el cementerio en el que reposan los restos del cantante y compositor bolivarense, fallecido el 21 de mayo de 2024.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de may, 2026
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Ómar Geles, en 2 años de su muerte, recibió serenata de su pequeño hijo.