Murió querido actor de 'Star Wars' tras enfrentar complicaciones por un derrame cerebral

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte del actor de doblaje Tom Kane, reconocido por interpretar la voz de Yoda en la serie animada ‘Star Wars: The Clone Wars’. La noticia fue confirmada por Galactic Productions, su productora, mediante un comunicado publicado en Facebook, en el que se informó sobre el fallecimiento del artista y se destacó el impacto de su trabajo en distintas generaciones de espectadores.

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"Hoy nos despedimos de Tom Kane, un legendario actor de doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo", se leyó en el documento.

La muerte del actor se produjo después de varios años de complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral que sufrió en 2020. Como consecuencia de este episodio, Kane perdió la capacidad de hablar, situación que además lo llevó a retirarse de manera definitiva de la industria del doblaje, ámbito en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria, Tom Kane participó en múltiples producciones de animación y videojuegos. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra su participación en ‘Las Chicas Superpoderosas’, serie en la que interpretó al Profesor Utonio y también al villano HIM. De igual manera, fue identificado como una de las voces más reconocidas dentro del entretenimiento animado y de distintas franquicias de videojuegos.





En el universo de ‘Star Wars’, Kane no solo dio voz a Yoda, sino que también interpretó a otros personajes como Yularen, el almirante Ackbar y Quin Gon Jinn.

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Kane también tuvo la oportunidad de trabajar de la mano con franquicias como Call of Duty, Halo y World of Warcraft, producciones en las que contribuyó con diferentes personajes. Gracias a estos proyectos, su voz también alcanzó reconocimiento entre comunidades de jugadores en distintas partes del mundo.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, seguidores de ‘Star Wars’ y de otras producciones en las que participó comenzaron a manifestarse a través de redes sociales. En diferentes publicaciones, usuarios recordaron algunas de sus interpretaciones más conocidas y compartieron escenas, frases y momentos relacionados con los personajes a los que dio vida durante los años dorados de su carrera.

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