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Murió Tom Kane, actor de doblaje de 'Star Wars' y 'Las Chicas Superpoderosas' - CaracolTV

Tom Kane, intérprete de Yoda en 'Star Wars', venía enfrentando varios problemas de salud desde hace aproximadamente seis años, cuando sufrió un derrame cerebral.

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Murió querido actor de 'Star Wars' tras enfrentar complicaciones por un derrame cerebral

El actor venía enfrentando varios problemas de salud desde hace aproximadamente seis años, cuando sufrió un derrame cerebral y afectó varios momentos de su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de may, 2026
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Murió querido actor de 'Star Wars' a los 64 años.