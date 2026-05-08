Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Día de la Madre en Colombia
En Vivo A Otro Nivel
Jessi Uribe
Programación
YouTube Caracol Televisión

Murió la actriz rusa Ksenia Dobromilova mientras grababa video: fue arrollada - CaracolTV

La actriz y modelo Ksenia Dobromilova, de 34 años, se encontraba grabando un blog personal en una carretera de Moscú cuando de pronto fue embestida por un motociclista. El hombre fue identificado.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió famosa actriz que fue arrollada por moto mientras estaba en grabación

La actriz y modelo de 34 años se encontraba grabando un blog personal cuando de pronto fue embestida por un motociclista. El hombre fue identificado y se encuentra esperando los resultados de la investigación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
Comparta en:
Murió famosa actriz mientras estaba grabando: fue arrollada.