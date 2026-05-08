Murió famosa actriz que fue arrollada por moto mientras estaba en grabación

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Ksenia Dobromilova, actriz y modelo rusa de 34 años, quien perdió la vida en un accidente ocurrido en una carretera de Moscú mientras realizaba una grabación para un blog personal. Según la información difundida por autoridades locales y medios internacionales, la también creadora de contenido acostumbraba compartir este tipo de publicaciones en redes sociales.

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De acuerdo con los primeros reportes, Dobromilova se encontraba en plena grabación cuando fue arrollada por un motociclista. El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. Las autoridades indicaron que, al parecer, en el lugar no existían medidas de seguridad ni señalización que alertara a los conductores sobre la grabación que se estaba realizando en la vía.

Tras el impacto, personas que se encontraban cerca del lugar intentaron auxiliar a la actriz mientras arribaban los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando el equipo médico llegó al sitio, los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos debido a las lesiones sufridas en el accidente.

Las autoridades identificaron al motociclista involucrado como Maxim Zaviryukha. El hombre resultó lesionado durante el incidente, aunque los reportes señalan que presenta heridas menores. Actualmente permanece en recuperación y se encuentra a disposición de las autoridades mientras continúa el proceso de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.





Reportes internacionales informaron que Zaviryukha fue enviado a dos meses de prisión domiciliaria mientras avanzan las diligencias correspondientes. Además, se informó que ofreció una reparación económica a la familia de la actriz tras lo ocurrido.

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Se conoce que Ksenia Dobromilova también era conocida por su trabajo como modelo, por lo que acostumbraba a tomar fotografías en espacios públicos para compartirlas posteriormente como parte de su catálogo. La joven logró crear una comunidad de más de 40 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, perfil que permanece privado. Diferentes fanáticos e internautas que se han conmovido con su historia han acudido a las plataformas digitales para solidarizarse con sus seres queridos y desearle paz en su tumba.

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"¿Qué otro resultado esperaba en una carretera tan transitada? Creo que eso era lo que quería", "¡Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos!", "Mis condolencias 🇷🇺🙏🏻❤️. Una pesadilla 💔", son algunos de los mensajes que se destacan.

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