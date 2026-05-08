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Cuándo se acaba 'Leyla' en Caracol y qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

'Leyla' llega a su fin el próximo lunes 11 de mayo en Caracol Televisión. La novela turca narra la historia de una niña que es abandonada en un basurero por Nur, su madrastra.

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Querida novela turca llegará a su fin este 11 de mayo: ¿'Leyla' o 'Tormenta de Pasiones'?

Aunque en las tardes también están emitiendo 'El Juego de mi Destino', esta no es la producción que llegará a su fin pronto, pues su estreno tuvo lugar el pasado 28 de abril.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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Novela turca llegará muy pronto a su fin, ¿'Leyla' o 'Tormenta de Pasiones'?