Querida novela turca llegará a su fin este 11 de mayo: ¿'Leyla' o 'Tormenta de Pasiones'?

Caracol Televisión confirmó que una nueva producción de la tarde está a punto de llegar a su fin; por lo que los fanáticos podrán conectarse este lunes 11 de mayo con el programa para disfrutar de este último episodio que promete muchas emociones debido al desenlace de los personajes principales. La producción en cuestión es 'Leyla', que cuenta con un elenco de primera categoría dentro de los que se destacan actores como Cemre Baysel, que da vida a la protagonista; Gonca Vuslateri que le presta su piel a Nur; y Yigit Kirazci que interpreta a Mali.

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Por dónde ver el final de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión

Los interesados en conectarse con este último episodio de la producción pueden sintonizarlo en su televisor o acudir a la Señal en Vivo de la página web haciendo clic aquí. Si, por otro lado, desean repetir el episodio o visualizarlo una vez haya terminado en pantalla, deben redirigirse al home de la producción haciendo clic a continuación.



'Leyla' se estrenó en Caracol Televisión el 4 de noviembre de 2025. Fue grabada en 2024 y distribuida entre 2025 y 2026, llegando incluso a públicos latinoamericanos.



En qué va 'Leyla', novel turca de Caracol Televisión

La serie turca narra la historia de una niña que experimenta la muerte de su madre y el nuevo matrimonio de su padre. Nur, su madrastra, la deja abandonada en un basurero donde conoce a Civan, quien se convierte años después en el amor de su vida. Los años pasan y Leyla se acerca a Nur para cobrar venganza sin revelar su identidad, pero es Civan quien la reconoce después de estar alejados durante años.

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La historia ha avanzado hasta el punto de que la joven tuvo que despedirse de Civan, quien murió luego de batallar contra el cáncer. Nur, por su parte, creyó que acabó con la vida de Malí, su amante; sin embargo, el hombre está vivo y buscando la manera de vengarse de ella en compañía de la protagonista de esta historia.

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Los fanáticos tendrán que conectarse con el último capítulo para descubrir si Nur pagará por todos los daños que ha cometido y para saber el desenlace de Leyla.

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