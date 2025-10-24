En vivo
Grecia habló sobre sus sentimientos por Zambrano mientras estuvo en el 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Caracol Televisión y ditu.
Desafío Siglo XXI

Grecia, del 'Desafío', aclaró si tiene sentimientos por Zambrano y si terminó con su novio

Camilo, del 'Desafío', tuvo un conmovedor encuentro con su mamá en ditu.
Foto: ditu/ Caracol Televisión.
Desafío Siglo XXI

Mamá de Camilo lo sorprendió en ditu y le agradeció gesto en su primer Desafío a Muerte

Qué dijo el mejor amigo de Baby Demoni sobre sus últimas horas de vida.
Foto: Instagram @baby_demoni_ y Más Allá del Silencio (YouTube).
Actualidad

Sale a la luz último chat de Baby Demoni con su amigo y el supuesto motivo de la pelea con su novio

Contenido patrocinado

Así evoluciona la experiencia de compra para los colombianos en D1

Con cuánto dinero quedaron Grecia y Camilo luego de quedar eliminados del 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión.
Desafío Siglo XXI

Con cuánta plata salieron Camilo y Grecia del 'Desafío': también se llevaron premios

