Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
'Desafío'
Sorteo del Mundial 2026
Murió reconocido actor colombiano
'La Influencer'
Programación de Caracol

Capítulo 22 Leyla: 5 de noviembre - Caracol TV

Nur le dice a Mali que es hora de afectar a Serap, por lo cual, contrata a unos hombres para que la asusten en su casa. Cuando aparecen en la vivienda, ella grita y ahí llega Tufan.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

43:36 min
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Leyla - Capítulo 22: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene un romántico encuentro con Civan y él le confiesa sus sentimientos
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
Capítulo 19 Leyla
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla

Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla

Nur le dice a Mali que es hora de afectar a Serap, por lo cual, contrata a unos hombres para que la asusten en su casa. Cuando aparecen en la vivienda, ella grita y ahí llega Tufan.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene un romántico encuentro con Civan y él le confiesa sus sentimientos
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
Capítulo 19 Leyla
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Capítulo 18 Leyla: Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
43:43
Capítulo 18
Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
Capítulo 17 Leyla
43:37
Capítulo 17
Leyla intenta desenmascarar a Nur
Capítulo 16 Leyla
43:47
Capítulo 16
Nur se sincera con Ela sobre su anterior esposo
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla