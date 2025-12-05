Publicidad
Hilos de Vida
Juegos
'Desafío'
Sorteo del Mundial 2026
Murió reconocido actor colombiano
'La Influencer'
Programación de Caracol
Capítulo 22 Leyla: 5 de noviembre - Caracol TV
Nur le dice a Mali que es hora de afectar a Serap, por lo cual, contrata a unos hombres para que la asusten en su casa. Cuando aparecen en la vivienda, ella grita y ahí llega Tufan.
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36 min
Leyla - Capítulo 22:
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Nur le dice a Mali que es hora de afectar a Serap, por lo cual, contrata a unos hombres para que la asusten en su casa. Cuando aparecen en la vivienda, ella grita y ahí llega Tufan.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
5 de Diciembre, 2025
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
43:43
Capítulo 18
Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
43:37
Capítulo 17
Leyla intenta desenmascarar a Nur
43:47
Capítulo 16
Nur se sincera con Ela sobre su anterior esposo
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
