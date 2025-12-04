Publicidad

Capítulo 21 Leyla: 4 de diciembre - Caracol TV

En medio de una sorpresiva reunión organizada por Nur, la señora informa que su hijo se casará pronto con Ceren. Leyla presencia este momento y entristece, al igual que Civan.

43:35 min
Capítulo 21 Leyla
Leyla - Capítulo 21: Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo

Capítulo 21 Leyla: Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo

En medio de una sorpresiva reunión organizada por Nur, la señora informa que su hijo se casará pronto con Ceren. Leyla presencia este momento y entristece, al igual que Civan.

Por: Caracol Televisión
|
