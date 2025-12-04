43:35 min Leyla - Capítulo 21: Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo 43:43 Capítulo 20 Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos 43:35 Capítulo 19 Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena 43:43 Capítulo 18 Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto 43:35 Capítulo 21 Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo

Capítulo 21 Leyla: Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo En medio de una sorpresiva reunión organizada por Nur, la señora informa que su hijo se casará pronto con Ceren. Leyla presencia este momento y entristece, al igual que Civan.