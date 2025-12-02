43:35 min Leyla - Capítulo 19: Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena 43:43 Capítulo 18 Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto 43:37 Capítulo 17 Leyla intenta desenmascarar a Nur 43:47 Capítulo 16 Nur se sincera con Ela sobre su anterior esposo 43:35 Capítulo 19 Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena

Capítulo 19 Leyla: Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena Nur le presenta a Tufan su nuevo negocio patrocinado por un “ángel guardián”, razón por la que el hombre la amenaza con acabar su sociedad en caso de avanzar con dicho proyecto.