Capítulo 19 Leyla: 2 de diciembre - Caracol TV

Nur le presenta a Tufan su nuevo negocio patrocinado por un “ángel guardián”, razón por la que el hombre la amenaza con acabar su sociedad en caso de avanzar con dicho proyecto.

43:35 min
Capítulo 19 Leyla
Leyla - Capítulo 19: Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Capítulo 19 Leyla: Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena

Nur le presenta a Tufan su nuevo negocio patrocinado por un “ángel guardián”, razón por la que el hombre la amenaza con acabar su sociedad en caso de avanzar con dicho proyecto.

Por: Caracol Televisión
|
