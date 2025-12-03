Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En Vivo 'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Capítulo 20 Leyla: 3 de diciembre - Caracol TV

En medio de su venganza contra Nur, Leyla habla con Civan para decirle que hable con su novia, pero él le confiesa que solo quiere estar con ella. Por lo cual, tienen un momento romántico en su casa.

43:43 min
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene un romántico encuentro con Civan y él le confiesa sus sentimientos
Leyla - Capítulo 20: Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos

En medio de su venganza contra Nur, Leyla habla con Civan para decirle que hable con su novia, pero él le confiesa que solo quiere estar con ella. Por lo cual, tienen un momento romántico en su casa.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Capítulo 19 Leyla
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Capítulo 18 Leyla: Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
43:43
Capítulo 18
Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
Capítulo 17 Leyla
43:37
Capítulo 17
Leyla intenta desenmascarar a Nur
Capítulo 16 Leyla
43:47
Capítulo 16
Nur se sincera con Ela sobre su anterior esposo
Capítulo 15 Leyla
43:35
Capítulo 15
Nur tiene un acto de caridad con la supuesta Leyla
Capítulo 14 Leyla
43:37
Capítulo 14
Güzide le cuenta a Leyla que Nur ya sabe que ella está viva
