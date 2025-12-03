Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Hilos de Vida
Juegos
En Vivo 'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol
Capítulo 20 Leyla: 3 de diciembre - Caracol TV
En medio de su venganza contra Nur, Leyla habla con Civan para decirle que hable con su novia, pero él le confiesa que solo quiere estar con ella. Por lo cual, tienen un momento romántico en su casa.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Leyla
/
Capítulos
/
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
43:43 min
Leyla - Capítulo 20:
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
43:43
Capítulo 18
Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
43:37
Capítulo 17
Leyla intenta desenmascarar a Nur
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
En medio de su venganza contra Nur, Leyla habla con Civan para decirle que hable con su novia, pero él le confiesa que solo quiere estar con ella. Por lo cual, tienen un momento romántico en su casa.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
3 de Diciembre, 2025
Facebook
Twitter
Whatsapp
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
43:43
Capítulo 18
Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
43:37
Capítulo 17
Leyla intenta desenmascarar a Nur
43:47
Capítulo 16
Nur se sincera con Ela sobre su anterior esposo
43:35
Capítulo 15
Nur tiene un acto de caridad con la supuesta Leyla
43:37
Capítulo 14
Güzide le cuenta a Leyla que Nur ya sabe que ella está viva
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
Leyla
Capítulo 19 Leyla: Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Leyla
Capítulo 18 Leyla: Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
Leyla
Capítulo 17 Leyla: Leyla intenta desenmascarar a Nur
Leyla
Capítulo 16 Leyla: Nur se sincera con Ela sobre su anterior esposo
Leyla
Capítulo 15 Leyla: Nur tiene un acto de caridad con la supuesta Leyla
Leyla
Capítulo 14 Leyla: Güzide le cuenta a Leyla que Nur ya sabe que ella está viva
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series