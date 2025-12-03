43:43 min Leyla - Capítulo 20: Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos 43:35 Capítulo 19 Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena 43:43 Capítulo 18 Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto 43:37 Capítulo 17 Leyla intenta desenmascarar a Nur 43:43 Capítulo 20 Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos

Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos En medio de su venganza contra Nur, Leyla habla con Civan para decirle que hable con su novia, pero él le confiesa que solo quiere estar con ella. Por lo cual, tienen un momento romántico en su casa.