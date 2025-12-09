Publicidad

Capítulo 23 Leyla: 9 de diciembre - Caracol TV

Civan va decidido a terminar con Ceren; sin embargo, su madre lo frena y le dice que ella se encargará de eso, pero miente. Luego, Civan le pide matrimonio a Leyla, ¿aceptará?

43:48 min
Capítulo 23 Leyla
Leyla - Capítulo 23: Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
Capítulo 23 Leyla: Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?

Civan va decidido a terminar con Ceren; sin embargo, su madre lo frena y le dice que ella se encargará de eso, pero miente. Luego, Civan le pide matrimonio a Leyla, ¿aceptará?

Capítulo 19 Leyla
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Capítulo 18 Leyla: Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
43:43
Capítulo 18
Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
Capítulo 17 Leyla
43:37
Capítulo 17
Leyla intenta desenmascarar a Nur
Capítulo 23 Leyla
43:48
Capítulo 23
Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?