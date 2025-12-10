Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Capítulo 24 Leyla: Nur se debate entre la vida y la muerte - CaracolTV

Nur hace que Mali la hiera de gravedad y por eso deben llevarla de inmediato a un centro médico; sin embargo, necesita un transfusión de sangre y parece que solo Leyla podría ayudarla. ¿Lo hará?

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

43:35 min
Capítulo 24 Leyla
Leyla - Capítulo 24: Nur se debate entre la vida y la muerte
Capítulo 23 Leyla
43:48
Capítulo 23
Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 24 Leyla
43:35
Capítulo 24
Nur se debate entre la vida y la muerte

Capítulo 24 Leyla: Nur se debate entre la vida y la muerte

Nur hace que Mali la hiera de gravedad y por eso deben llevarla de inmediato a un centro médico; sin embargo, necesita un transfusión de sangre y parece que solo Leyla podría ayudarla. ¿Lo hará?

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 23 Leyla
43:48
Capítulo 23
Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene un romántico encuentro con Civan y él le confiesa sus sentimientos
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
Capítulo 19 Leyla
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Capítulo 18 Leyla: Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
43:43
Capítulo 18
Leyla visita su antigua casa con Civan y una mujer casi revela su secreto
Capítulo 24 Leyla
43:35
Capítulo 24
Nur se debate entre la vida y la muerte