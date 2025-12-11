Capítulo 25 Leyla: Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación

Publicidad

Capítulo 25 Leyla: 11 de diciembre - Caracol TV

Luego de los seguidos accidentes que sufrieron la madre y la prometida de Civan, el hombre le dice a Leyla que no deja de pensarla. Sin embargo, ella decide alejarse para que se enfoque en ellas.

42:49 min
Capítulo 25 Leyla
Capítulo 25 Leyla
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación

Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene un romántico encuentro con Civan y él le confiesa sus sentimientos
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
Capítulo 19 Leyla
43:35
Capítulo 19
Nur le revela a Tufan que abrirá su nuevo negocio, pero el hombre la frena
Capítulo 25 Leyla
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación