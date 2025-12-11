42:49 min Leyla - Capítulo 25: Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación 43:35 Capítulo 24 Nur se debate entre la vida y la muerte 43:48 Capítulo 23 Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará? 43:36 Capítulo 22 Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla 42:49 Capítulo 25 Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación

Capítulo 25 Leyla: Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación Luego de los seguidos accidentes que sufrieron la madre y la prometida de Civan, el hombre le dice a Leyla que no deja de pensarla. Sin embargo, ella decide alejarse para que se enfoque en ellas.