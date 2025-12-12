Publicidad

Hilos de Vida
Miryan quería que Gamma desapareciera
'Desafío'
Capítulo 26 Leyla: 12 de diciembre - Caracol TV

Leyla aprovecha que Nur está ocupada para tomar parte de su joyería y usarla para su plan en el basurero. Luego, cuando devuelve las pertenencias, Nur la encuentra en su cuarto, ¿sospechará?

43:27 min
Capítulo 26 Leyla
Leyla - Capítulo 26: Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
Capítulo 26 Leyla: Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra

Leyla aprovecha que Nur está ocupada para tomar parte de su joyería y usarla para su plan en el basurero. Luego, cuando devuelve las pertenencias, Nur la encuentra en su cuarto, ¿sospechará?

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 20 Leyla: Leyla tiene un romántico encuentro con Civan y él le confiesa sus sentimientos
43:43
Capítulo 20
Leyla tiene romántico encuentro con Civan y él confiesa sus sentimientos
