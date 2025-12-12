43:27 min Leyla - Capítulo 26: Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra 42:49 Capítulo 25 Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación 43:35 Capítulo 24 Nur se debate entre la vida y la muerte 43:48 Capítulo 23 Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará? 43:27 Capítulo 26 Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra

Capítulo 26 Leyla: Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra Leyla aprovecha que Nur está ocupada para tomar parte de su joyería y usarla para su plan en el basurero. Luego, cuando devuelve las pertenencias, Nur la encuentra en su cuarto, ¿sospechará?