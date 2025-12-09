Publicidad

Qué pasó con Laura de León y Salomón Bustamante: confirmaron si siguen juntos

Laura de León y Salomón Bustamante acabaron con los rumores y confirmaron si siguen juntos o si se acabó su matrimonio. Publicaron imágenes que son muy dicientes.

Laura de León y Salomón Bustamante acabaron rumores y confirmaron si siguen juntos

La actriz cartagenera y el periodista publicaron imágenes de la celebración del Día de Velitas, con las que pusieron fin a las especulaciones sobre su matrimonio.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de dic, 2025
Laura de León y Salomón Bustamante confirmaron si siguen juntos