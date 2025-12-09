Laura de León y Salomón Bustamante acabaron rumores y confirmaron si siguen juntos

Y es que desde hace varios meses se rumoraba que la pareja se habría separado, pues dejaron de mostrarse juntos. No obstante, el 7 de diciembre, la también cantante y el presentador compartieron la celebración de Velitas y hasta se mostraron juntos, aunque de una manera discreta.

Por ejemplo, Bustamante publicó un video bailando con su esposa, aunque sin mostrar la cara de ella, mientras que la artista subió una foto en la que solo se ve la boca y la barba de su marido y la sonrisa de ella. Con esas instantáneas, la pareja dejó claro que sigue junta y que no necesita mostrarse en redes sociales a toda hora para mantener su matrimonio.

Asimismo, el cartagenero respondió un comentario, a través de una historia de Instagram, en la que se refirió “por primera vez, después de mucho tiempo” a su vida privada y dejó claro que decidió ser feliz así esté solo o acompañado.





“[…] Mi felicidad depende de mí, por esa razón omití y omitiré muchas cosas por mi tranquilidad, lo único que les puedo decir es que desde hace más de un año decidí cambiar mi contenido y a ustedes les ha encantado, hemos crecido bastantes, hemos trabajado con marcas muy bacanas y hasta me compré un asador. […] Yo soy el de siempre y, lo más importante, soy tan humano, como tú. Los quiero y amo”, se lee en su publicación:

Cuándo se casó Laura de León con Salomón Bustamante

La pareja se dio el sí en el 2020 en una ceremonia civil y un año después, en diciembre de 2021, se casó en la catedral de Cartagena, luego de más de 10 años de noviazgo. Actualmente son uno de los matrimonios más estables de la farándula colombiana.